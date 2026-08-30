Al menos ocho muertos en nuevos ataques paramilitares contra civiles y mercados en Sudán

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El Cairo, 30 ago (EFE).- Al menos ocho personas murieron y más de 3.000 se vieron obligadas a huir este domingo tras una nueva oleada de ataques perpetrados por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra zonas residenciales y mercados en el centro-sur de Sudán, denunció la ONG Red de Médicos de Sudán.

En su último comunicado, la organización alertó sobre la ejecución a quemarropa de cinco jóvenes a manos de combatientes de las FAR durante una incursión armada contra dos localidades del estado de Kordofán del Norte, escenario de intensos combates entre los paramilitares y el Ejército sudanés.

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Durante la incursión, los paramilitares saquearon viviendas, ganado y cosechas, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de 3.000 personas, de acuerdo con la Red.

Parte de los desplazados -entre ellos mujeres, niños y ancianos- lograron llegar en las últimas horas a la zona occidental de Omdurmán, ciudad colindante con Jartum, en condiciones humanitarias "extremadamente precarias", señaló la ONG.

Este ataque se suma a otro bombardeo con dron denunciado horas antes por la misma organización en Kordofán del Sur (centro-sur), donde al menos tres personas murieron y varias resultaron heridas tras un impacto directo contra el mercado central de la ciudad de Dilling.

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Según el colectivo médico, el ataque aéreo también alcanzó varios camiones estacionados a la entrada de la ciudad que transportaban bienes de consumo y suministros alimentarios destinados al abastecimiento de la población local.

Asimismo, la Red de Médicos de Sudán condenó los ataques calificándolos de "violaciones del derecho internacional humanitario", que merman de forma crítica el acceso a bienes esenciales en medio de la grave crisis que atraviesa el país africano.

Ante la escalada de la violencia, la organización instó a la comunidad internacional a ejercitar una "presión real" sobre la cúpula de las FAR para obligar a sus combatientes a cesar de inmediato los ataques contra la población, proteger las infraestructuras civiles y garantizar la entrada sin trabas de ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

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Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado de forma reiterada graves atrocidades y posibles crímenes de lesa humanidad en Kordofán y en la vecina región de Darfur -bastión de los paramilitares-, señalando tanto a las FAR como a facciones aliadas como el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) por abusos que incluyen denuncias de "limpieza étnica".

La guerra en Sudán estalló en abril de 2023 por la lucha de poder entre el Ejército y las FAR. Desde entonces, el conflicto se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha obligado a alrededor de 14 millones de personas a abandonar sus hogares, convirtiendo al país africano en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según la ONU. EFE

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