Ben Gvir afirma ante presas palestinas sentirse "feliz" de haber empeorado las condiciones de las cárceles

30/08/2026 Presas palestinas en la cárcel de Damon, cerca de Haifa (Israel), durante una ministra del ministro de Seguridad Interior israelí, Itamar Ben Gvir. El ministro de Seguridad Interior y líder ultraderechista israelí Itamar Ben Gvir ha asegurado sentirse "feliz" por haber reducido al "mínimo del mínimo" las condiciones de internamiento para la población palestina encarcelada. El ministro ha reivindicado que las cárceles "no son un hotel" ante un grupo de presas palestinas. POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL MNISTERIO DE SEGURIDAD INTERIOR DE ISRAEL

Guardar

El ministro de Seguridad Interior y líder ultraderechista israelí Itamar Ben Gvir ha asegurado sentirse "feliz" por haber reducido al "mínimo del mínimo" las condiciones de internamiento para la población palestina encarcelada. El ministro ha reivindicado que las cárceles "no son un hotel" ante un grupo de presas palestinas.

"Yo soy el responsable de eso. Quien haga daño a mis hermanos no vivirá como en un hotel (...). Estoy feliz de haber rebajado las condiciones al mínimo del mínimo", ha afirmado Ben Gvir durante una visita a la cárcel de Damon, a las afueras de Haifa, en el norte de Israel.

PUBLICIDAD

En la conversación, publicada en un vídeo por el propio Ben Gvir en redes sociales, las mujeres, cuyas caras aparecen borrosas para evitar su identificación, permanecen en fila frente a un muro y denuncian que las condiciones son "muy malas", con entradas recurrentes en las celdas, sin "duchas normales" ni agua en las celdas y sin ningún tipo de atención sanitaria.

"No tenemos el trato especial que necesitamos como mujeres", explica una de las reclusas que dice pertenecer a Yihad Islámica. "Necesitamos un baño individual. Tenemos prurito e irritaciones", ha añadido.

"No quiero ayudaros. No necesito ayudaros. Vosotros secuestrasteis a nuestros hijos. ¿Por qué debería de ayudaros? (...). Estar en las cárceles de Israel como en un campamento de verano se ha acabado", ha respondido Ben Gvir, que recuerda que los rehenes israelíes que tenía retenidos Yihad Islámica en Gaza "solo podían rezar por tener estas condiciones".

PUBLICIDAD

Ben Gvir ha respondido así a las que denominó "quejas de los terroristas" sobre las condiciones penitenciarias. "Nuestros rehenes no tuvieron condiciones ¡Seguiré aplicando una política de mínimos!", ha subrayado el ministro en el texto que acompaña al vídeo.

El Gobierno israelí ha empeorado las condiciones de encarcelamiento para la población palestina encarcelada en Israel, la mayoría acusada de delitos de terrorismo. En marzo se aprobó además una ley que prevé la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, una norma que ha sido criticada por su carácter discriminatorio.

PUBLICIDAD