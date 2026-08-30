Argentina vence a Países Bajos y logra tercer puesto en el Mundial de Hockey sobre hierba

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Buenos Aires, 30 ago (EFE).- La selección argentina masculina de hockey sobre hierba, conocida como 'Los Leones', venció este domingo por 2-1 a Países Bajos y conquistó la medalla de bronce del Mundial disputado en Bélgica y Países Bajos, su segundo podio en la historia de la competición.

El jugador Tomás Domene abrió el marcador para Argentina en el tercer cuarto, pero los neerlandeses igualaron después mediante un córner corto convertido por Floris Middecorp.

Cuando el encuentro parecía encaminarse a un desenlace incierto, Matías Rey aprovechó un rebote tras un córner corto y marcó el 2-1 definitivo para el equipo dirigido por Lucas Rey.

El experimentado jugador, de 41 años y participante en su sexta Copa del Mundo, fue decisivo para que Argentina se subiera al podio mundialista.

Los Leones sufrieron hasta el último instante, ya que Países Bajos dispuso de tres córners cortos en la última jugada del partido, aunque la defensa argentina logró resistir para asegurar la victoria en el Belfius Hockey Arena.

“Es un grupo muy unido, no hay diferencia entre grandes y chicos. Es el equipo que siempre soñé”, afirmó tras el encuentro Tomás Ruiz.

Por su parte, Ibarra destacó la reacción del equipo después de la derrota por 2-1 ante Alemania en las semifinales: “Contra Alemania fue un golpe bastante duro, fue un justo vencedor. Pudimos sanar rápido. Tuvimos un foco increíble en la parte defensiva y adelante lo dimos con todo”.

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Argentina había ganado cuatro de sus seis partidos antes de caer ante Alemania en semifinales y este domingo se recuperó con una victoria sobre Países Bajos, vigente campeón olímpico, que le permitió quedarse con el tercer puesto.

La medalla representa el segundo podio mundialista en la historia de Los Leones, después del bronce conseguido en La Haya en 2014, cuando derrotaron por 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer puesto.

La final del Mundial masculino enfrentará este domingo a Alemania y España en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde el equipo alemán buscará su cuarta corona mundial, mientras que el seleccionado español irá en busca de su primer título en la máxima competición internacional.

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