Política y espectáculo conviven en Venecia en un año en que vuelven clásicos como Moretti

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Marta Garde

Redacción Internacional, 29 ago (EFE).- Venecia inaugura el miércoles su 83 edición con la mirada puesta en la actualidad, pero también en el espectáculo: el impacto de la guerra está presente en los filmes seleccionados, entre los que no faltan clásicos del certamen como el cineasta italiano Nanni Moretti o el japonés Hirokazu Koreeda.

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Moretti ('Succederà questa notte') no estaba en competición desde 1981, cuando 'Sogni d'oro' le hizo ganar el Premio Especial del Jurado.

Junto a él y Koreeda ('Look Back') repiten en liza otros como Martin McDonagh ('Wild Horse Nine'), Florian Zeller ('Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas) o Marco Bechis ('Ritorno a Buenos Aires'), entre otros.

En sus elencos, desde John Malkovich y Louis Garrel hasta Susan Sarandon o Alicia Vikander en el caso de 'The Echo Chamber', de Andrea Pallaoro, así como las hermanas Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom en 'Bucking Fastard', del alemán Werner Herzog, que en 2025 recibió el León de Oro a toda su trayectoria.

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Su presencia y la de otras figuras, como Robert Pattinson ('Primetime') o Nick Nolte ('Company'), garantiza alfombras rojas mediáticas. No se espera sin embargo que Al Pacino, de 86 años y fuera de competición con 'Father Joe', acuda al Lido.

De los 21 filmes que optan al León de Oro, solo hay dos mujeres detrás de la cámara: la danesa May el-Toukhy con 'Kvinde Ukendt' ('Woman Unknown'), sobre una joven niñera y empleada doméstica que está a punto de casarse con el viudo adinerado y mayor para quien trabaja, y la israelí Rachel Szor, que firma junto a Yuval Abraham el documental 'NAZA'.

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Con este último, sobre el asesinato masivo de civiles palestinos en Gaza, la competición pone su foco en la agitada coyuntura actual. Szor y Abraham fueron dos de los coautores de 'No Other Land', ganadora del Óscar a mejor película documental en 2025.

La mayor carga política, no obstante, la concentran los filmes fuera de concurso, tanto de ficción como de no ficción.

El israelí Amos Gitai ofrece en 'The Road to Jericho' un viaje visual y musical en torno a la comunidad beduina palestina de Khan al-Ahmar, amenazada de expulsión por los colonos; y su compatriota Avi Mograbi acompaña en 'Halayon' ('Wild Asparagus') a su amigo y profesor de árabe Ali Al Azhari en busca de los restos del pueblo de Ali, Saffuriya, de donde fue expulsado durante la Nakba palestina de 1948.

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A su vez, el palestino Ahmed Hassouna sigue en 'Citizen Osama' a un antiguo fotógrafo artístico reconvertido en documentalista bélico, y el libanés Rami Kodeih, con George Clooney como productor ejecutivo, muestra en 'Furies' las vicisitudes de la vida en un Líbano con la economía devastada.

No toda la actualidad pone su foco en la guerra: Alex Gibney desentraña en 'Musk' la leyenda en torno al magnate Elon Musk, propietario de X, y Laura Poitras y Rachel Lauren Mueller llevan al límite la situación en EE.UU. en 'They're Here', un filme distópico en el que residentes anónimos de Minneápolis resisten la ocupación paramilitar de su ciudad.

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"Todos los grandes problemas del mundo contemporáneo se reflejan en películas que no se conforman con ser una simple crónica (...) Las guerras, el cambio climático, las migraciones, las crecientes tensiones sociales no han dejado de estar presentes", dijo en julio en la presentación de esta edición el director de la Mostra, Alberto Barbera.

La gran pantalla permitirá además ser testimonio de uno de los reencuentros más esperados del panorama musical reciente, el que hizo que Oasis volviera a los escenarios, con el documental 'Oasis: Don't Look Back in Anger', de Dylan Southern y Will Lovelace.

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En total, once días de cine en los que Clooney y Ellen Burstyn recibirán el León de Oro honorífico por sus respectivas trayectorias y en los que el palmarés, el 12 de septiembre, llevará el sello de Maggie Gyllenhaal, presidenta del jurado y presente además en Venecia con su cortometraje 'Flesh Impact', con la propia Burstyn y Dakota Johnson en la piel de Marilyn Monroe. EFE

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