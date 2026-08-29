Francia da por hecho que habrá acuerdo europeo sobre la unión del ahorro e inversiones

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París, 29 ago (EFE).- El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, se mostró convencido este sábado de que "de aquí a finales de año tendremos un acuerdo sobre la unión del ahorro y de las inversiones" que pretende poner fin a las barreras entre los países de la UE y evitar las salidas masivas de capitales a Estados Unidos.

Lescure, que participaba en la Universidad de Verano del Laboratorio de la República en Sens (centro de Francia), justificó su confianza en el hecho de que "hay una presión muy fuerte del presidente de la República (francesa) y del canciller alemán".

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Y añadió que "cuando Francia y Alemania están de acuerdo, normalmente" los proyectos europeos salen adelante.

El jueves pasado fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la que había insistido en París en que antes de que termine 2026 deben fijarse las medidas para poner en marcha esa unión del ahorro y de las inversiones, incluso si todos los miembros de la UE no están de acuerdo.

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"Lo ideal sería con los 27 Estados miembros. O, si es necesario, con aquellos que estén preparados", afirmó Von der Leyen, que estimó que con esas medidas se podrían desbloquear "hasta 470.000 millones de euros de inversiones adicionales".

La unión del ahorro y de las inversiones pretende hacer más eficiente el mercado de capitales de la UE para que una parte importante del ahorro de los europeos, que ahora 'duerme' en cuentas corrientes y otras fórmulas muy estáticas se dirija a inversiones productivas.

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También intenta, al hacer más atractivo el mercado europeo, evitar que cada año salgan en dirección de Estados Unidos unos 300.000 millones de euros cada año para ser invertidos allí. EFE