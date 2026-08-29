La Fundación Xana recuerda a la hija de Luis Enrique siete años después de su muerte

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Se cumplen siete años de la muerte de Xana, la hija de Luis Enrique y Elena Cullell, que falleció en agosto de 2019 a los nueve años a causa de un osteosarcoma. Desde entonces, su familia ha mantenido vivo su recuerdo a través de la Fundación Xana, creada para ayudar a niños con enfermedades graves y a sus familias. En una fecha especialmente difícil para sus seres queridos, la fundación ha querido recordar a la pequeña con unas palabras cargadas de significado.

"Todo en la vida depende de las expectativas", comienza el mensaje que la familia ha compartido a través de la Fundación. En él recuerdan cómo nació este proyecto con unos objetivos inicialmente modestos, pero que han ido creciendo gracias al apoyo recibido: "Cuando iniciamos el viaje de la Fundación Xana, las nuestras eran pequeñas, pero con vuestro apoyo, los objetivos van cambiando y se vuelven más ambiciosos y a la vez más exigentes".

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La familia también pone el foco en aquello que consideran que Xana dejó tras su partida: "Xana partió hacia otro lugar porque tenía proyectos mucho más importantes que simplemente hacer feliz a sus seres queridos cercanos", aseguran en el comunicado, antes de explicar el que consideran que era su propósito: "Su aspiración era otra más altruista: ayudar a otros niños con problemas de salud y a sus familias". Unas palabras con las que convierten su recuerdo en una forma de seguir ayudando a quienes atraviesan situaciones especialmente complicadas.

"Hoy hace 7 años que Xana se fue pero su legado y su energía siguen acompañándonos con más fuerza que nunca", concluye el mensaje firmado por la Familia Martínez Cullell. Un aniversario en el que su nombre vuelve a estar presente a través de una fundación que nació precisamente para transformar el dolor de su pérdida en solidaridad y apoyo a otras familias.

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También su hermana Sira ha querido tener presente a la pequeña en esta fecha tan señalada. A través de sus historias de Instagram ha compartido una imagen de un mueble en el que se pueden ver varias fotografías acompañadas de varios emoticonos de corazones azules. Un gesto íntimo y sencillo con el que, siete años después, su familia demuestra que continúa muy presente en su día a día y en su memoria.