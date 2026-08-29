Diego Aguirre y Daniel Carreño se reencuentran en el Clásico luego de 23 años

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Montevideo, 29 ago (EFE).- Peñarol y Nacional se pondrán cara a cara este domingo en un Clásico que volverá a enfrentar a los entrenadores Diego Aguirre y Daniel Carreño en un encuentro de este tipo luego de 23 años.

El estadio Campeón del Siglo será testigo desde las 15:30 hora local (18:30 GMT) de un partido que estará enmarcado en la cuarta jornada del Torneo Clausura uruguayo y en el que ambos buscarán puntos vitales.

Poco después de haber comenzado su tercer ciclo al frente del Tricolor, Carreño dirigirá su décimo Clásico. Hasta el momento suma tres victorias, dos igualdades y cuatro derrotas.

Del otro lado, Aguirre estará al frente del Aurinegro en un encuentro ante Nacional por trigésima primera vez. Suma hasta ahora siete triunfos, doce empates y once caídas.

Como técnicos de los dos equipos más grandes de Uruguay ambos se midieron por primera vez el 1 de junio de 2003 en un partido que el Nacional ganó por 3-1 con dos tantos de Washington Sebastián Abreu.

En los dos siguientes quien sonrió fue Aguirre. Ganó primero por 3-1 y luego se impuso por 1-0 con un tanto de Joe Bizera tras un libre directo ejecutado por José Luis Chilavert en un duelo que consagró al Peñarol como campeón uruguayo.

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Dicho encuentro fue el 4 de diciembre de 2003, por lo que los entrenadores volverán a encontrarse en un Clásico 22 años, ocho meses y 26 días después.

En esta oportunidad lo harán en momentos de trabajo diferentes: Aguirre se encuentra al frente del Peñarol desde 2023, mientras que Carreño llegará al partido con 13 días de trabajo.

También los equipos se encuentran en diferentes momentos al analizar su campaña en el plano local.

El Aurinegro ingresó a la última parte de una temporada en la que ya conquistó la Supercopa Uruguaya y el Torneo Intermedio, al tiempo que ganó el Clásico del Torneo Apertura y lidera la Tabla Anual.

El Nacional está séptimo en la acumulada y necesita sumar para no perderle pisada a los que se encuentran arriba y ocupan puestos de clasificación a la Copa Libertadores, mientras sus chances de revalidar el título de campeón uruguayo son cada vez menores.

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De cara al encuentro, se espera que el Peñarol lo afronte con un equipo similar al que el pasado fin de semana enfrentó al Deportivo Maldonado. El único cambio sería el ingreso de Roberto Fernández por el argentino Eric Remedi.

En el Nacional, el recientemente incorporado Gastón Martirena podría hacer su debut jugando desde el inicio en el centro del campo, mientras que Carreño haría también cambios en el medio y en la línea final.

De esta forma, el Aurinegro y el Tricolor se medirán nuevamente en un Clásico, que en esta oportunidad solo contará con público local y en el que ambos irán por puntos vitales.

- Alineaciones probables:

Peñarol: Washington Aguerre; Franco Romero, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Roberto Fernández, Eduardo Darias, Thiago Espinoza, Cristian Leonel Jaime; Matías Arezo y Aber Hernández.

Entrenador: Diego Aguirre.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel, Francisco Calvo; Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez; Gastón Martirena, Luciano Boggio, Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.

Entrenador: Daniel Carreño.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Hora: 15:30 hora local (18:30 GMT)

Cancha: Estadio Campeón del Siglo de Montevideo. EFE