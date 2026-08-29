El Papa envía ayuda económica a Cáritas Nepal para "atender necesidades urgentes" tras las inundaciones

29/08/2026 Equipos de rescate tras la riada en Nepal SOCIEDAD ASIA NEPAL GOBIERNO DE NEPAL

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El Papa León XIV ha enviado una ayuda económica a Cáritas Nepal a través del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, acordada con la Nunciatura Apostólica del país, para atender "las necesidades más urgentes" de la población afectada por las inundaciones que el pasado miércoles 26 de agosto arrasaron una extensa región cercana al Tíbet y que han causado alrededor de 630 muertos y cerca de 3.000 desaparecidos, entre ellos más de 500 extranjeros.

En su último balance de este sábado, la Junta de Turismo de Nepal eleva a "dos" el número de españoles rescatados después de que este pasado viernes por la tarde anunciara el salvamento de uno de los, hasta entonces, tres españoles desparecidos durante la tragedia.

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La Junta apostilla sobre los españoles aparecidos en su tabla que están en situación de "comunicación", sin dar más detalles.

De acuerdo con el último balance, los efectivos de salvamento nepalíes han rescatado o contactado ya con 187 extranjeros que permanecían sin localizar después de la enorme crecida registrada el miércoles del río Bhotekoshi, y que ha dejado ya 626 muertos en Nepal, más otros siete en la región autónoma china de Tíbet.

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La ayuda permitirá a Cáritas Nepal, que trabaja bajo la dirección del Vicariato Apostólico, continuar con las actividades iniciadas desde las primeras horas posteriores a la catástrofe, "proporcionar asistencia inmediata con alimentos, artículos de primera necesidad y espacios de acogida para quienes lo han perdido todo".

El prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el arzobispo Luis Marín de San Martín, ha explicado que se trata de "una primera ayuda que el Santo Padre, como en otras ocasiones, ha querido enviar para atender las necesidades primarias y urgentes de la población" y ha descrito el gesto como "una caricia de la Iglesia que los acompaña y los sostiene".

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León XIV había expresado previamente su dolor por las víctimas en un telegrama firmado por el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Mientras tanto, según informa el portal de noticias del Vaticano, 'Vatican News', las operaciones de rescate continúan sobre el terreno: el ejército nepalí ha sido desplegado para ayudar a rescatar a más de 100 personas que se cree que están atrapadas en el túnel de una central hidroeléctrica en el distrito más afectado del país.

También la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) se ha movilizado, destinando un total de 500.000 euros procedentes de los fondos del 8 por mil para responder a emergencias humanitarias en Nepal, Colombia, Perú e Indonesia. El cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la CEI, ha señalado que se trata de "un signo de cercanía de la Iglesia italiana a las poblaciones que se encuentran afrontando importantes emergencias humanitarias", al tiempo que ha subrayado que "el sufrimiento de quienes viven lejos no puede sernos ajeno: nos concierne y nos llama a la responsabilidad".

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La CEI ha destacado en su comunicado que "tender la mano a quien se encuentra en dificultad significa reconocer que nadie puede salvarse por sí solo y que lo que nos une es más fuerte que las distancias" y ha apelado a que "a través de gestos de fraternidad y cuidado podamos reconstruir vínculos, alimentar la esperanza y hacer de la paz una posibilidad real, especialmente en un tiempo que sigue estando marcado por tensiones, divisiones y conflictos".