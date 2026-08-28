Imputadas en Reino Unido siete personas sospechosas de vandalizar un campo de golf de Trump en Escocia

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Un tribunal británico ha imputado este viernes por cometer "daños con tintes terroristas" a siete personas presuntamente responsables de realizar actos de vandalismo en el campo de golf de Turnberry, perteneciente al presidente estadounidense, Donald Trump, y situado en Escocia.

La casa club del hotel y resort de cinco estrellas Trump Turnberry, en la costa oeste de Escocia, fue objeto en marzo de 2025 de una serie de pintadas y grafitis en las que se podía leer "Gaza no está a la venta", además de varias excavaciones, según informaciones del diario 'The Guardian'.

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Los acusados han sido identificados como Kieran Robson, de 35 años; Uzma Bashir, de 56; Ricky Southall, de 34; Autumn Taylor Ward, de 22; Rebecca Sian Davies, de 29; John Moxley, de 58; y Dylan Chiaramello, de 24. Todos ellos deberán ahora comparecer ante la Justicia el próximo 31 de agosto.

Así, han sido acusados de la comisión de delitos agravados vinculados a actos "de carácter terrorista" en un caso que llevó a las autoridades escocesas a pedir disculpas por lo sucedido en el campo de golf y a condenar los daños provocados a la propiedad.

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Según se desprende de los documentos judiciales, la acusación alega que "dañaron intencionadamente la propiedad, excavaron el césped, rociaron glifosato o una sustancia similar y realizaron pintadas con lemas políticos y ofensivos en paredes y pilares". También habrían dañado el sistema de rociadores, causando inundaciones.