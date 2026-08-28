Agencias

Imputadas en Reino Unido siete personas sospechosas de vandalizar un campo de golf de Trump en Escocia

Imagen VXPZR46WLRFRTHSRIOW52O7YSA
Guardar

Un tribunal británico ha imputado este viernes por cometer "daños con tintes terroristas" a siete personas presuntamente responsables de realizar actos de vandalismo en el campo de golf de Turnberry, perteneciente al presidente estadounidense, Donald Trump, y situado en Escocia.

La casa club del hotel y resort de cinco estrellas Trump Turnberry, en la costa oeste de Escocia, fue objeto en marzo de 2025 de una serie de pintadas y grafitis en las que se podía leer "Gaza no está a la venta", además de varias excavaciones, según informaciones del diario 'The Guardian'.

PUBLICIDAD

Los acusados han sido identificados como Kieran Robson, de 35 años; Uzma Bashir, de 56; Ricky Southall, de 34; Autumn Taylor Ward, de 22; Rebecca Sian Davies, de 29; John Moxley, de 58; y Dylan Chiaramello, de 24. Todos ellos deberán ahora comparecer ante la Justicia el próximo 31 de agosto.

Así, han sido acusados de la comisión de delitos agravados vinculados a actos "de carácter terrorista" en un caso que llevó a las autoridades escocesas a pedir disculpas por lo sucedido en el campo de golf y a condenar los daños provocados a la propiedad.

PUBLICIDAD

Según se desprende de los documentos judiciales, la acusación alega que "dañaron intencionadamente la propiedad, excavaron el césped, rociaron glifosato o una sustancia similar y realizaron pintadas con lemas políticos y ofensivos en paredes y pilares". También habrían dañado el sistema de rociadores, causando inundaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La FAA exige inspecciones por posibles grietas en más de 1.000 Airbus A320 y A321 en EEUU

La FAA exige inspecciones por posibles grietas en más de 1.000 Airbus A320 y A321 en EEUU

El Gobierno de Túnez, ante el reto de solventar la alarmante escasez de agua

Infobae

Tailandia aprueba una normativa para agilizar las deportaciones de quienes infrijan la ley

Infobae

Detenido un hombre tras aparecer su pareja muerta con signos de violencia en Isla Cristina

Detenido un hombre tras aparecer su pareja muerta con signos de violencia en Isla Cristina

España registra 633 l/m2 de lluvia acumulada desde principios de octubre, un 7% más de lo normal

España registra 633 l/m2 de lluvia acumulada desde principios de octubre, un 7% más de lo normal