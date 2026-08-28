El Gobierno de Nepal dona su salario para la reconstrucción tras la grave riada

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El Gobierno de Nepal, incluyendo el primer ministro, Balendra Shah, donará su salario mensual para financiar las labores de reconstrucción tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con China que deja cerca de 470 muertos y casi un millar de desaparecidos.

"El Gobierno ha decidido destinar el salario de un mes de todos los miembros del gabinete del primer ministro al Fondo de Rescate ante Desastres", ha informado la oficina del primer ministro nepalí en un mensaje en redes sociales tras una reunión del Consejo de Ministros en Katmandú.

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En respuesta a la catástrofe registrada este miércoles, el gabinete nepalí encabezado por Shah ha ordenado al Ministerio de Finanzas que elabore un paquete de asistencia y rehabilitación destinado a las personas afectadas por las inundaciones en las zonas fronterizas entre Nepal y China y en las áreas ribereñas bajas.

Otra de las primeras medidas tomadas por el Ejecutivo es la compra a India de 25.000 toneladas de fertilizante en un intento de poner coto a la crisis alimentaria en el país.

La oficina del primer ministro ha destacado el despliegue de 2.800 efectivos del Ejército para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate, apuntando que están siendo clave para recuperar cadáveres. "A pesar de las graves inundaciones y las difíciles condiciones geográficas, los soldados siguen llevando a cabo sus tareas de recogida de cadáveres y prestación de ayuda humanitaria", ha informado.

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