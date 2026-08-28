Se incendia un centro comercial de un popular barrio de Bangkok

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Bangkok, 28 ago (EFE).- Un centro comercial del popular barrio de Chinatown en Bangkok se encuentra este viernes envuelto en llamas por causas aún desconocidas y el edificio se está empezando a derrumbar, según informaron las autoridades de la capital tailandesa, sin reportar por el momento posibles víctimas.

El incendió se desató alrededor de las 20:42 hora local (13:42 GMT) en el centro comercial Khlong Thom, conocido por la venta de productos 'vintage' y electrónicos, y popular en la zona, si bien se desconoce si permanecía abierto a esa hora.

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"Se ha declarado un fuego dentro del centro de Khlong Thom. El edificio está empezando a colapsar. Las autoridades están trabajando para prevenir que el fuego se expanda", apunta la Administración Metropolitana de Bangkok en un comunicado en sus redes sociales.

Según las autoridades, el fuego se originó en la primera planta del edificio, que alberga tiendas. Equipos de bomberos de varios distritos de la capital tailandesa se han desplazado a la zona para sofocar las llamas, que en principio no se han expandido a edificios colindantes.

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No hay detalles sobre posibles heridos y las causas del incendio aún se encuentran bajo investigación.

Se trata del segundo incendio en los últimos dos meses en la capital tailandesa. En julio, 41 personas murieron debido a un incendio en un bar de una céntrica zona del norte de la urbe. EFE

(foto) (vídeo)