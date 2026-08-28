Agencias

Registrado un terremoto de magnitud 6 en el golfo de Adén, entre Somalia y Yemen

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Un terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter ha sacudido este viernes el golfo de Adén, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que ha indicado que el epicentro ha estado ubicado en un punto entre las costas de Somalia y Yemen.

El organismo ha señalado que el epicentro ha estado situado 145 kilómetros al norte de la ciudad somalí de Caluula, con el hipocentro a diez kilómetros de profundidad, sin que por ahora haya información sobre réplicas.

Las autoridades de Somalia y Yemen no se han pronunciado por ahora sobre posibles víctimas o daños a causa del seísmo en la zona, ubicada en un punto de contacto entre la placa tectónica africana y la placa arábiga, motivo de movimientos telúricos en el área.

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