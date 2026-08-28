Recuperan en India los cuerpos sin vida de tres personas tras ser arrastrados por la riada en Nepal

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Las autoridades de India han informado este viernes de que al menos tres cuerpos sin vida han sido recuperados de las aguas del río Gandak, en Maharajganj, en el estado fronterizo de Uttar Pradesh, tras ser arrastrados por la corriente tras la devastadora riada que ha tenido lugar en Nepal y que ha dejado de momento más de 530 muertos en territorio nepalí y otros cinco en China.

La riada inicial, que se produjo tras el desbordamiento del río Bhotekoshi a la altura del distrito nepalí de Rasuwa después de un deslizamiento de tierra registrado en territorio chino, más al norte, fue desplazándose hacia el sur acarreando una gran cantidad de lodo y escombros hasta llegar al río Narayani y continuar en sentido meridional, cruzando la frontera hasta India.

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El servicio indio de Sashastra Seema Bal (SSB), la guardia fronteriza del país, ha indicado que de momento se han hallado los restos de dos mujeres y un hombre en Maharajganj, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of India'. El inspector del SSB, Arun Pandey, ha aclarado que todo apunta a que sus cuerpos fueron arrastrados hacia el río Gandak desde Nepal.

Este mismo viernes, un experto del Ministerio de Recursos Naturales de China ha subrayado durante que el desastre fue una cadena de sucesos que comenzó con una avalancha de hielo a gran altitud y evolucionó hasta convertirse en un flujo de detritos de alta velocidad antes de impactar contra las instalaciones fronterizas en Gyirong, en la frontera entre China y Nepal, descartando la posibilidad de un desbordamiento de un lago glaciar.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) destacó el jueves que la devastadora inundación habría estado causada por "el colapso de un glaciar" río arriba, antes de resaltar que las imágenes por satélite estudiadas han llevado a la conclusión de que "no tuvo lugar un terremoto" que pueda estar vinculado con la catástrofe.