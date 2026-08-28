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Los Reyes Felipe y Letizia reaccionan a la muerte del Rey Harald de Noruega: "Sentimos una profunda tristeza"

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Horas después de que la Casa Real noruega haya anunciado la muerte del Rey Harald a las 6:35 horas de este viernes 28 de agosto a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo tras sufrir un empeoramiento en su estado en los últimos días a causa de una infección en el torrente sanguíneo tras su ingreso de urgencia el pasado 17 de agosto, los Reyes Felipe y Letizia se han sumado a las condolencias públicas de otros monarcas europeos como Carlos III de Inglaterra, Guillermo y Máxima de los Países Bajos, o Federico y Mary de Dinamarca.

A través del perfil oficial de Instagram de la Casa Real española, sus Majestades han transmitido su pésame por la pérdida del considerado el último Rey de la 'vieja Europa': "Con respeto y admiración por su figura, así como con profunda tristeza, expresamos nuestro pésame por la muerte de S.M. El Rey Harald, ejemplo de responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado". "Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la Familia Real Noruega", han añadido.

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