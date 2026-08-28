Los Reyes de Dinamarca, Holanda, Suecia o Inglaterra expresan su pesar por la muerte de Harald de Noruega

27/05/2018 Los Reyes Federico y Mary de Dinamarca 27/5/2018. Tras sufrir un grave empeoramiento en su estado en los últimos días por una infección bacteriana en el torrente sanguíneo después de su ingreso de urgencia el pasado 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo debido a acumulación de líquido en el cuerpo por la anemia hemolítica que padecía, el Rey Harald de Noruega ha muerto a las 6:35 horas de este viernes 28 de agosto a los 89 años, dejando a su país sumido en una profunda tristeza y convirtiendo automáticamente a su hijo Haakon en el nuevo Rey noruego. POLITICA EUROPA NORUEGA SOCIEDAD ACTION PRESS

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Tras sufrir un grave empeoramiento en su estado en los últimos días por una infección bacteriana en el torrente sanguíneo después de su ingreso de urgencia el pasado 17 de agosto en el Hospital Nacional de Oslo debido a acumulación de líquido en el cuerpo por la anemia hemolítica que padecía, el Rey Harald de Noruega ha muerto a las 6:35 horas de este viernes 28 de agosto a los 89 años, dejando a su país sumido en una profunda tristeza y convirtiendo automáticamente a su hijo Haakon en el nuevo Rey noruego.

Como no podía ser de otra manera, las muestras de condolencias públicas no han tardado en sucederse y el Rey Carlos III de Inglaterra, los Reyes Federico y Mary de Dinamarca, los Reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos, el Rey Carlos Gustavo de Suecia, o los Grandes Duques de Luxemburgo han transmitido su pesar por el fallecimiento del último Rey de la 'vieja Europa', expresando su dolor por la pérdida además del que consideraban un bastión de la realeza y un gran amigo en el terreno personal.

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El primero en reaccionar a su fallecimiento, el Rey Carlos Gustavo, que además de decretar una jornada de luto en Suecia para llorar al Monarca de su país vecino, ha emitido un comunicado para dar el pésame a la Reina Sonia y al resto de la Familia Real noruega. "Con gran tristeza he recibido la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo, el rey Harald. La historia de vida del rey Harald es excepcional. Tras soportar las penurias de la guerra y el exilio durante su infancia, pudo regresar con su familia a una Noruega libre y presenciar el notable desarrollo de la nación a lo largo del siglo XX, antes de suceder a su padre como rey de Noruega. Tanto como jefe de Estado como atleta de éxito, fue un representante excepcional de su país. Lo dio todo por Noruega" ha destacado. "A lo largo de los años, el rey Harald fue un buen amigo para mi, mi familia y Suecia, Muchos en nuestro país lloran la muerte del rey Harald. Hoy, mi familia y yo extendemos nuestras más sentidas condolencias a la reina Sonia. Deseo a mi querido ahijado Haakon, quien ahora sucede a su padre como jefe de Estado, éxito y buena fortuna en el importante papel que le espera al servicio de nuestra nación hermana y su pueblo" ha expresado apesadumbrado.

El Rey Carlos III de Inglaterra, por su parte, ha compartido el siguiente mensaje: "Es con la más profunda tristeza que mi esposa y yo hemos recibido la noticia de la muerte de mi querido primo, el Rey Harald V de Noruega. Durante treinta y cinco años, el Rey Harald sirvió a su pueblo con una dedicación inquebrantable, guiando a Noruega a través de tiempos de grandes cambios con calidez y humildad. Mientras Noruega llora la pérdida de una figura tan imponente, toda mi familia se une para recordar a un pariente y amigo muy querido cuya amabilidad, compasión y profundo sentido del deber resonaron desde el otro lado del mar y a lo largo de las décadas. El Reino Unido y Noruega comparten lazos históricos y familiares particularmente estrechos, con Gran Bretaña como uno de los primeros países en reconocer la independencia noruega y establecer relaciones diplomáticas en 1905. Estos lazos especiales se fortalecieron aún más durante las terribles pruebas de la Segunda Guerra Mundial y ayudan a unir a nuestros dos países. La Reina y yo extendemos nuestras condolencias más profundas y sinceras a la Reina Sonja y a toda su familia, mientras Gran Bretaña comparte el dolor de Noruega en este momento de pérdida tan desgarradora"

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Guillermo y Máxima de los Países Bajos han emitido sus condolencias con un emotivo texto que refleja la especial relación que tenían con Harald: "Nos entristece profundamente el fallecimiento de Su Majestad el rey Harald V de Noruega. Guardamos con cariño el recuerdo de nuestra especial amistad con él. El rey Harald sirvió a su país con amor, orgullo y convicción. Nuestros viajes juntos alrededor de Oslo y más al norte son inolvidables. Le agradecemos la forma en que acogió a los Países Bajos y al pueblo neerlandés. En estos momentos de dolor, expresamos nuestras condolencias a la reina Sonia, a la Familia Real Noruega y a todos los noruegos. El rey Harald permanece en nuestros pensamientos como la personificación de la conexión y la amistad. Gracias por todo".

El destinatario del pésame de los Reyes Federico y Mary de Dinamarca ha sido el nuevo Rey de Noruega, Haakon: "Querido Haakon, con gran pesar hemos recibido la noticia de que tu padre, el rey Harald, ha muerto. Nuestros pensamientos están con todos vosotros en estos días, contigo, con Mette-Marit y con el resto de vuestra familia. Tu padre ha significado mucho para mí y para nosotros. El rey Harald podía, con su manera tranquila de ser y su mirada perspicaz, unirnos a todos. Era un buen ser humano, con brillo en los ojos y un gran corazón. Durante 35 años, el rey Harald ha sido un sólido punto de unión para el pueblo noruego. Ha unido el deber y la responsabilidad con cercanía y humanidad. Ha sido referencia para nosotros y para muchos otros. Los lazos entre Dinamarca y Noruega son fuertes. A lo largo de generaciones, nuestras familias y nuestros países han estado estrechamente unidos. Tu padre fue una pieza importante de todo ello, y es con gran pesar como hoy sentimos su ausencia. Ahora asumes tu nuevo papel como Rey. Es una responsabilidad que estamos convencidos de que desempeñarás con la misma serenidad y dignidad que tu padre. Que la tranquilidad, la esperanza y el cariño os acompañen y os den fuerzas en vuestro camino. Federico y Mary".

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También los Grandes Duques de Luxemburgo, Guillermo y Stéphanie, han transmitido su pésame por la muerte del Monarca: "El fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald V nos sume a la Gran Duquesa y a mí en una profunda tristeza. El peso de los años y las responsabilidades asumidas durante sus 35 años de reinado no parecieron afectar a su excepcional fuerza, voluntad y resistencia, que lo acompañaron a lo largo de su vida. Campeón mundial de vela (1987), después campeón europeo (2005), habiendo participado en tres Juegos Olímpicos (Tokio 1964, México, 1968 y Múnich 1972), aún participaba en una regata internacional en 2002, a la edad de 85 años. Hasta el último día, se mantuvo fiel a su lema: "Todo por Noruega". En estos tiempos delicados para las relaciones internacionales, deseaba seguir poniendo su amplia experiencia en relaciones multilaterales al servicio de la paz y la comunidad internacional, en particular trabajando en la concesión de los Premios Nobel de la Paz. El pueblo de Luxemburgo, la Gran Duquesa y yo, junto con el Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa, oles ofrecemos a su familia y a todos los noruegos nuestras más sinceras condolencias".