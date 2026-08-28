Los Juegos Panamericanos Junior de 2029 se celebrarán en la ciudad argentina de Rosario

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Lima, 28 ago (EFE).- Los Juegos Panamericanos Junior de 2029 tendrán lugar en la ciudad argentina de Rosario, tras la decisión tomada este viernes por Panam Sports, la organización deportiva panamericana, en su sexagésima cuarta asamblea anual celebrada en Lima.

Rosario fue la escogida por el organismo continental frente a Ciudad de Guatemala, que era la otra candidata que buscaba acoger esta cita deportiva donde compiten los atletas de menos de 21 años.

El presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, anunció la decisión de la organización deportiva panamericana después de que representantes de ambas ciudades realizasen sendas presentaciones con sus respectivas propuestas para albergar este acontecimiento.

"Hace poco, parecía imposible que Rosario pudiera ser lo que es hoy, pero acá estamos, otra vez de pie y cada vez más grandes. En unos días empiezan los Odesur, una fiesta nunca antes vista. En 2029, vamos a ser la capital del deporte juvenil de toda América", manifestó el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

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Así, la ciudad argentina de Rosario será la sede de la tercera edición de los Juegos Panamericanos Junior, que se celebraron por primera vez en 2021 en Cali (Colombia) y que tuvieron su segunda edición en 2025 en Asunción, la capital paraguaya. EFE