Investigan dos casos de amenaza y extorsión relacionados con el cobro de supuestas deudas

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La Guardia Civil ha investigado dos casos independientes de amenazas y extorsión relacionados con el cobro de supuestas deudas, ocurridos en diferentes localidades de la provincia de Granada. Las actuaciones han permitido poner a disposición judicial a dos personas, mientras continúan las investigaciones para localizar a otros implicados.

El cuerpo armado relata en un comunicado que, en el primero de los casos, ocurrido a principios del mes de agosto en una localidad de la costa granadina, dos individuos acudieron al domicilio de la víctima para reclamarle el pago de una supuesta deuda. Durante el encuentro, la amenazaron y uno de ellos llegó a mostrarle un arma corta.

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La víctima consiguió refugiarse en el interior de su vivienda y alertó a la Guardia Civil, mientras los dos sospechosos abandonaban el lugar en un vehículo.

Una patrulla realizó las primeras comprobaciones y el Equipo ROCA de la Compañía de Motril se hizo cargo posteriormente de la investigación.

Poco después fue localizado en las inmediaciones un vehículo abandonado y con importantes daños. Las pesquisas permitieron determinar que los sospechosos habían sufrido una colisión durante la huida, tras la cual abandonaron el turismo y continuaron a pie.

La inspección del vehículo y el resto de indicios obtenidos durante la investigación permitieron identificar a uno de los presuntos implicados, un hombre de 43 años, que ha sido puesto a disposición judicial por su presunta participación en los hechos.

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En este caso ocurrido en la costa granadina, la investigación de la Guardia Civil continúa abierta para localizar al segundo sospechoso.

EXTORSIÓN POR UNA DEDUDA DE MARIHUANA

En una actuación distinta y sin relación con la anterior, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Maracena ha investigado la denuncia de una persona que aseguraba estar siendo objeto de amenazas para obligarla a pagar una supuesta deuda de 50.000 euros.

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El origen de la reclamación se remontaba a años atrás y estaba relacionado con un cargamento de marihuana intervenido por las autoridades francesas durante un transporte realizado en Francia.

Según la denuncia, desde el pasado mes de junio se venía exigiendo a la víctima el pago de 50.000 euros por aquella mercancía o, alternativamente, la realización de nuevos transportes de droga al extranjero.

Para conseguir el pago de la supuesta deuda se habría recurrido además a una empresa dedicada al cobro de deudas. En este contexto, tanto la víctima como miembros de su familia habrían recibido amenazas y, en una de las ocasiones, la víctima habría sido encañonada con un arma corta para obligarla a pagar.

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Las investigaciones desarrolladas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Maracena han permitido poner a disposición judicial a un hombre de 34 años como presunto autor de un delito de extorsión.

La investigación permanece abierta para localizar al presunto responsable directo de las amenazas, que ya ha sido identificado por la Guardia Civil.