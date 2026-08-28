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FundéuRAE: "competir con alguien", no "competirle a alguien"

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Madrid, 28 ago (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que el verbo “competir” puede llevar un complemento introducido por “con” o “contra”, no por “a”, para indicar el rival.

Sin embargo, en los medios de comunicación cada vez son más habituales frases como “Estados Unidos quiere venderle aviones F-35 a Turquía y finalmente competirle a Rusia”, “Lanza una convocatoria perfecta para competirle a Portugal” o “¿Tiene Colombia con qué competirles a los favoritos?”.

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Tal como recoge el “Diccionario panhispánico de dudas”, cuando se utiliza el verbo “competir”, el complemento con el que se alude a la persona o cosa con la que se compite va introducido por la preposición “con” o, más raramente, “contra”. Es impropio, por tanto, el uso de la preposición “a” y del pronombre “le” con este propósito, debido tal vez a un cruce con el verbo “disputar” (“Le disputó el premio a Juan”).

Por lo tanto, en los enunciados del principio lo adecuado habría sido escribir, por ejemplo, “Estados Unidos quiere venderle aviones F-35 a Turquía y finalmente competir con Rusia”, “Lanza una convocatoria perfecta para competir con Portugal” y “¿Tiene Colombia con qué competir contra los favoritos?”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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