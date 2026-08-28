El CAC-40 acaba con una subida del 0,98 % que no impide que la semana termine en negativo

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París, 28 ago (EFE).- La Bolsa de París consiguió invertir este viernes la tendencia bajista del jueves con un ascenso del 0,98 % de su índice general que sin embargo no evitó que la semana se salde con pérdidas, entre la incertidumbre por la guerra de Oriente Medio y las preocupaciones por la deuda.

El CAC-40 estuvo durante todo el día por encima de los 8.319,87 puntos con que finalizó la víspera y osciló muy poco, por encima y por debajo del umbral simbólico de los 8.400 enteros.

Su mínimo lo marcó después de mediodía y fue de 8.388,77 puntos, mientras el máximo se registró a poco más de media hora con 8.421,52 en un día de actividad media en que cambiaron de manos títulos por valor de 3.488 millones de euros.

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En una semana, el mercado francés acumula un descenso del 0,83 %, y en el último mes también hay pérdidas del 0,53 %. No obstante, desde comienzos de año, el indicador de referencia continúa conservando un avance del 3,25 %.

Los operadores no parecieron estar muy afectados por la revisión a la baja de la actividad en Francia en la primera mitad del año, con un estancamiento en el segundo trimestre, después de un retroceso del 0,2 % entre enero y marzo.

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En el frente de los valores, los mayores incrementos del selectivo francés fueron los del grupo automovilístico Renault (3,63 %), la sociedad de lentes EssilorLuxottica (2,44 %), el fabricante de material eléctrico Legrand (2,38 %) y el constructor de coches Stellantis (2,36 %).

En el otro extremo, el mayor batacazo se lo llevó la compañía de licores y bebidas Pernod Ricard, que se depreció un 2,02 %, seguido del laboratorio de análisis Eurofins Scientific (0,88 %), la compañía de electrónica para equipamientos aeronáuticos y de defensa Thales (0,81 %), el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (0,52 %) y el operador bursátil Euronext (0,48 %). EFE

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