Irán amenaza con provocar "un desastre" a los intereses de EEUU "si Washington emprende alguna acción malévola"

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El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, ha declarado este jueves ante el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, que si Estados Unidos lleva a cabo acciones "malévolas" contra Irán, la República Islámica causará "un desastre a sus intereses militares y económicos".

"Si Estados Unidos emprende alguna acción malévola contra Irán, causaremos un desastre a sus intereses militares y económicos que quedará registrado en la historia", ha advertido Rezaei ante el también jefe de Exteriores qatarí, de visita en Teherán a fin de rebajar tensiones en Oriente Próximo y en particular en lo referido al estrecho de Ormuz.

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El dirigente de seguridad iraní ha decidido centrarse en los intereses de Washington ante el líder qatarí, tras amenazar el pasado sábado con atacar intereses de países vecinos que decidan respaldar la campaña de presión económica impulsada por la Administración de Donald Trump contra la República Islámica.

En la misma conversación, Rezaei ha abordado también la posible reapertura del estrecho de Ormuz, afirmando que "Estados Unidos debe primero tomar medidas concretas para cumplir con las condiciones de Irán, y luego Irán procederá" con la reanudación del tráfico marítimo por el estratégico paso.

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Del encuentro se ha hecho eco también la parte qatarí, que ha confirmado la reunión en una publicación en redes del Ministerio de Exteriores en la que la cartera ha indicado que ambos representantes "han abordado la situación en la región y las repercusiones de la escalada, así como los esfuerzos regionales e internacionales para reducir las tensiones y promover la seguridad y la estabilidad regionales".

"Su excelencia el primer ministro y ministro de Exteriores ha subrayado la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad al afrontar la crisis actual, de manera que se salvaguarde la seguridad y la estabilidad de la región", ha agregado la diplomacia qatarí.

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