Agencias

Cerca de 550 relatos de América y Europa en el concurso El legado de Sancho Panza

Guardar

Ciudad Real (España), 28 ago (EFE).- El concurso español de relatos El legado de Sancho Panza bate este año el récord de participación internacional: 543 obras procedentes de 26 países de Latinoamérica y Europa, un 24 % más que las presentadas en 2025.

Los autores son de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como de Guyana, EE.UU., Canadá, Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal y España, informó este viernes la Sociedad Cervantina de la localidad manchega de Alcázar de San Juan (provincia de Ciudad Real), que organiza el certamen.

PUBLICIDAD

La entidad apreció que el gran número de textos presentando y la variedad de países constatan la vigencia internacional de la obra de Miguel de Cervantes y, especialmente, de la figura del escudero de don Quijote, Sancho Panza, que continúa sirviendo de inspiración de escritores de distintas generaciones, lugares y tradiciones literarias.

El fallo del concurso se conocerá el 19 de septiembre, cuando se nombrará Gran Sancho Panza al cervantista español José Manuel Lucía Megías, catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, considerado uno de los especialistas más reconocidos en la obra de Cervantes. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

FundéuRAE: "competir con alguien", no "competirle a alguien"

Infobae

Estimaciones iniciales indican que 93.000 personas fueron afectadas en Nepal, según FICR

Infobae

Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las tropas rusas contra Bucha, al noroeste de Kiev

Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las tropas rusas contra Bucha, al noroeste de Kiev

Los astronautas de la Shenzhou-23 realizan su primera misión extravehicular en la Tiangong

Infobae

El temor a una nueva riada en Nepal desata el éxodo y complica las labores de rescate

Infobae