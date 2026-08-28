Al menos un muerto y dos heridos en un ataque de las tropas rusas contra Bucha, al noroeste de Kiev

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Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas este viernes en un ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas de Rusia contra la localidad ucraniana de Bucha, en la provincia de Kiev.

El gobernador de la provincia de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales que "el ataque perpetrado esta mañana por el enemigo ha acabado con la vida de una persona en Bucha", al tiempo que ha lamentado que un hombre ha sufrido heridas de metrallas y ha tenido que ser trasladado a un hospital de la zona.

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Asimismo, ha explicado que una mujer ha resultado herida en el distrito de Fastiv, donde ha sufrido varios cortes. "Está recibiendo todo el tratamiento médico necesario en estos momentos", ha aclarado, antes de manifestar que "todos los servicios de emergencias se encuentran desplegados en la zona para ofrecer ayuda a la población local".

A lo largo de la mañana, las fuerzas rusas han atacado zonas como Fastiv, Borispil, Vishorod, Brovar y Bucha, entre otros, todos ellas situadas en la provincia de Kiev. En total, se estima que se ha registrado daños en 16 viviendas, 14 almacenes, tres edificios y 16 vehículos.

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ATAQUE UCRANIANO EN RUSIA

A lo largo de la mañana, una persona ha muerto también a raíz de un ataque con drones perpetrado por las fuerzas ucranianas contra la ciudad de Yaroslavl, en la región rusa de Volga, tal y como ha confirmado el goberandor, Mijail Yevraev.

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"Hemos podido repeler el ataque del enemigo, pero como consecuencia del mismo ha muerto una persona", ha aseverado en otra nota en redes sociales. Así, ha indicado que una decena de personas han resultado heridas debido a la caída de escombros sobre un autobús que circulaba por la zona.

A estas hay que sumar otros 17 heridos de diferente gravedad. "EStamos ofreciendo toda la ayuda necesaria a todos", ha apuntado Yevraev, que ha trasladado a los familiares y amigos sus "condolencias".

Agregó que un total de 27 personas resultaron heridas, 10 de ellas por la caída de fragmentos de un dron sobre un autobús.

"El ataque ha provocado la caída de escombros sobre infraestructura industrial, zonas residenciales y establecimientos comerciales. Todos los incendios que se declararon están siendo extinguidos rápidamente. Quiero expresar mi agradecimiento al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Seguridad Regional y a las fuerzas de seguridad por hacer frente al ataque", ha apuntado.

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