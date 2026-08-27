Rock al Parque de Bogotá celebrará sus 30 años con Mon Laferte, Serú Girán y Rata Blanca

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Bogotá, 26 ago (EFE).- El festival bogotano Rock al Parque, el festival gratuito más grande de Latinoamérica, celebrará su trigésima edición entre el 10 y 12 de octubre próximos con un variado cartel que encabezan, entre otros, la chilena Mon Laferte y las bandas argentinas Serú Girán y Rata Blanca.

"Rock al Parque celebrará sus 30 años con una programación que contará con más de 60 agrupaciones. Durante el 10, 11 y 12 de octubre, el Parque Simón Bolívar recibirá artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, junto a bandas y solistas que representan distintas etapas de la escena colombiana", señalaron los organizadores en un comunicado.

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El tradicional festival, que se celebra en el parque Simón Bolívar de la capital colombiana, contará además con la participación de los argentinos Bandalos Chinos y Ratones Paranoicos, y los chilenos Decessus, Gondwana, Claudio Narea-Los Prisioneros, Los Bunkers y Los Tetas.

También estarán los españoles Agua Bendita, Green Valley, Iseo & Dodosound y Sistema de Entretenimiento; los mexicanos División Minúscula y Las Fokin Biches; la banda uruguaya de punk Trotsky Vengarán y la venezolana Desorden Público.

Dos de los platos fuertes del festival llegan desde Finlandia: las bandas de metal Apocalyptica y Stratovarius.

Colombia, por su parte, estará representada en el festival por Esteman, Lika Nova, Nadie, Skampida y V for Volume, entre otros grupos.

Los organizadores, por su parte, destacaron la participación femenina en esta edición del festival, pues "21 de las 64 agrupaciones confirmadas cuentan con participación de mujeres, lo que representa el 32,8 % del cartel". EFE