Hola México Film Festival prepara su edición 18 para septiembre en Los Ángeles

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Los Ángeles (EE.UU.), 26 ago (EFE).- Hola México Film Festival (HMFF), el encuentro de cine mexicano más grande en el extranjero, arranca el próximo 25 de septiembre en Los Ángeles, con una muestra que incluye más de 20 películas y dos decenas de cortometrajes de su programa centrado en cineastas emergentes.

La cita, que alcanza ya su edición 18, se inauguró con la proyección inaugural de la cinta ‘Loco México Mágico’, una comedia dirigida por Carlos Santos, en el teatro The Montalban, en el corazón de Hollywood.

El Hola México se desarrolla como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. y concluirá el 3 de octubre.

Samuel Douek, fundador y director de HMFF, dijo en un comunicado que llegar a la celebración número 18 es “una clara muestra de la fuerza de la comunidad y de su amor por el cine mexicano” en Los Ángeles.

“Los Ángeles y México están conectados de muchas maneras, pero el cine representa el vínculo más fuerte", añadió.

El festival también dará espació a la décima edición de Tomorrow's Filmmakers Today (TFT), dedicado a fomentar el crecimiento de cineastas latinos emergentes, que selecciona a 20 nuevos directores del sur de California para participar en un programa intensivo de diez días. EFE

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