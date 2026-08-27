Nueva York demanda a alguacil de condado por incumplir nueva ley estatal de migración

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Nueva York, 27 ago (EFE).- La Fiscalía General de Nueva York presentó este jueves una demanda contra la oficina del alguacil del condado de Rensselaer, en el este del estado, por incumplir la nueva ley estatal que le obliga a rescindir sus acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración (ICE) establecidos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración.

La nueva Ley "Policía local, crímenes locales" de Nueva York fue aprobada para la protección de la comunidad inmigrante cuando había 12 oficinas de Policía en todo el estado con acuerdos migratorios bajo esa provisión federal, y de estas solo la de Rensselaer se ha negado a disolverlo, dando paso a una demanda de la Fiscalía y la gobernadora Kathy Hochul.

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Hochul señaló que cumplir la nueva ley, que entró en vigor esta semana, "no es opcional", y destacó que hoy se tomaron las medidas para garantizar que esa agencia local cumpla con sus obligaciones.

En la práctica, la ley "Policía local, crímenes locales" veta la cooperación entre las fuerzas del orden locales e ICE en asuntos migratorios de carácter civil, mientras que esta sigue activa en asuntos penales.

La oficina del alguacil de Rensselaer ha mantenido un acuerdo 287(g) con ICE desde marzo de 2020, lo que permite a los policías locales interrogar, arrestar y detener a personas por presuntas violaciones de la ley federal de inmigración.

La demanda, que se produce después de que la Fiscalía notificara y pidiera información sobre ese acuerdo al condado de Rensselaer, es la primera acción legal de la recién creada Oficina de Confianza para Inmigrantes de la Fiscalía, que velará por el cumplimiento de la ley.

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Otro condado con acuerdos con ICE, el de Nassau, que estuvo durante años asediado por la violencia de las pandillas y está liderado por el aspirante a gobernador republicano Bruce Blakeman, informó esta semana de que cumpliría la nueva ley firmada por Hochul.

La Coalición de Inmigración de Nueva York aplaudió la acción de la Fiscalía y Hochul por tomar las medidas necesarias para garantizar que las agencias de seguridad pública de Nueva York rindan cuentas a las comunidades a las que sirven, en lugar de ejecutar la agenda de deportación del ICE y la Administración del presidente Donald Trump.EFE

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