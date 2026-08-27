Médicos llaman a protestar en ciudad sede de la etapa del mundial de rally en Paraguay

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Asunción, 27 ago (EFE).- Los médicos del sector público en Paraguay llamaron a protestar mañana, viernes, en la ciudad de Encarnación, escenario de la undécima etapa del Campeonato Mundial de Rally (WRC), como parte de la huelga general que iniciaron este lunes y que para sectores de la oposición evidencia la "precariedad del sistema de salud" local.

La convocatoria fue extendida por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) tras no llegar a un acuerdo a su pedido de ajuste salarial, mejores condiciones laborales y dotación para los centros hospitalarios durante una reunión sostenida este jueves con un grupo de senadores y los ministros de Salud, María Teresa Barán, y de Economía, Óscar Lovera.

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"Una parte de los médicos que podemos trasladarnos hoy nos vamos a Encarnación", anunció en una conferencia de prensa la secretaria general del Sinamed, Rosanna González, después del encuentro.

González dijo que la intención de viajar hasta Encarnación, la capital del departamento de Itapúa -donde se corre hasta el domingo el rally mundial- y fronteriza con Argentina, es visibilizar "el problema" de los médicos del sector público y descartó que busquen "manchar la imagen del país".

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La dirigente de Sinamed en Itapúa Eliza Núñez declaró al canal ABC TV que esperan la llegada de unos 2.000 galenos desde Asunción, la capital del país, así como de los departamentos de Central, Alto Paraná (este), Caaguazú (este) y el vecino Misiones (sur).

En la cuarta jornada de la huelga, convocada inicialmente hasta este viernes, los médicos mantuvieron sus concentraciones en Asunción, así como en San Ignacio Guazú (Misiones) y en Encarnación.

Los profesionales denuncian que su salario no se ha actualizado desde 2012, mientras la canasta básica ha aumentado desde entonces un 85 %.

Según datos del Ministerio de Salud y Bienestar Social, un médico devenga como mínimo entre cinco millones (832 dólares) y 5,4 millones de guaraníes (900 dólares), según su tipo de contrato.

Al pronunciarse sobre la protesta, la diputada opositora Johanna Ortega consideró que el reclamo de los médicos desnuda la "precariedad del sistema de salud" del país, donde -afirmó- escasean medicamentos e insumos.

"Somos el país con el peor sistema de salud de la región", denunció Ortega, quien propuso una subida de los impuestos a los más ricos o cobrar gravámenes al tabaco y bebidas alcohólicas para aumentar los ingresos del Estado.

Consultado sobre la manifestación, el viceministro de Trabajo, César Segovia, aseguró en la radio Monumental que la huelga debería terminar el viernes, tal como se anunció inicialmente.

El funcionario advirtió que, para extender la medida, los médicos deben cumplir "un proceso" que incluye la celebración de una asamblea y la notificación a los ministerios de Salud y de Trabajo, que convocarían a una "conciliación obligatoria".

Ante la posibilidad de movilizaciones en Encarnación, el director de Operaciones Tácticas de la Policía Nacional, Juan Agüero, declaró a la radio ABC Cardinal que permitirán el paso de los manifestantes "hasta cierto punto", siempre que la protesta sea pacífica.

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El Rally de Paraguay se correrá del 27 al 30 de agosto, después de la parada en Finlandia y antes del recorrido en Chile, sobre 358,88 kilómetros divididos en 22 secciones.EFE