Apagón parcial del oriente de Cuba por una oscilación en las líneas de transmisión

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La Habana, 27 ago (EFE).- Cuba registró una desconexión del Sistema Energético Nacional (SEN), desde Holguín hasta Guantánamo, las regiones orientales del país donde viven 3,4 millones de personas, debido a una oscilación en las líneas de transmisión, según reportó la Unión Eléctrica (UNE).

Por este apagón parcial salieron de servicio varias termoeléctricas: la Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez "Felton", la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, la Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo.

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Este es el segundo apagón parcial del mes, después de que el día 1 de agosto unos 4,5 millones de cubanos de 7 provincias, aproximadamente la mitad del país, quedaran sin luz.

Además, en agosto también se produjeron dos apagones totales del SEN, sumando un total de 7 en lo que va de 2026.

Este jueves la UNE había previsto otra jornada sin corriente en todo el territorio cubano con apagones que dejarían hasta un 64 % de la isla sin este servicio a la vez durante el momento de mayor demanda energética, en la tarde-noche.

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En este contexto, la UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, había calculado para el horario "pico" de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1.170 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.200 MW.

Así, la afectación -lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados- se estimaba en los 2.060 MW.

Además, en esta jornada 8 de las 16 unidades de generación termoeléctrica no están operativas. Estas unidades, que son responsables del 40 % del mix energético y dependientes del crudo nacional, permanecen en su mayoría afectadas por averías y mantenimientos tras los años de infrafinanciación.

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Por otra parte, los generadores que dependían del diésel y fueloil importado, que estaba a cargo de otro 40 % del mix, sí están paralizados a causa del bloqueo petrolero. Aunque esta fuente de energía ya presentaba problemas antes de 2026 por la falta de divisas del Gobierno cubano para importar combustibles.

El 20 % restante del mix energético se obtiene de gas y otras fuentes renovables, principalmente solar, esta última con el apoyo chino.

La situación energética ha escalado a máximos en los últimos meses y lo habitual es que los apagones por falta de capacidad de generación puedan llegar a las 20 horas seguidas en La Habana diariamente y hasta las 40 horas continuas en las demás provincias.

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La situación del SEN es "crítica" y "extremadamente tensa", según ha reconocido el Gobierno cubano, marcada tanto por el bloqueo petrolero de Estados Unidos como por un sistema energético profundamente obsoleto. EFE