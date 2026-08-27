La guerra de Irán transforma el déficit de la provincia canadiense de Alberta en superávit

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Toronto (Canadá), 27 ago (EFE).- La subida del precio del petróleo provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha transformado el déficit de la provincia canadiense de Alberta de 9.400 millones de dólares canadienses (6.780 millones de dólares estadounidenses o 5.820 millones de euros) en un superávit de 2.000 millones para el ejercicio fiscal 2026-2027.

El Gobierno de Alberta, principal productora de petróleo del país, señaló este jueves que la mejora de 11.400 millones de dólares canadienses en apenas un trimestre se debe principalmente al aumento de los ingresos procedentes de los recursos no renovables, que crecerán en 9.700 millones.

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Alberta calculaba inicialmente un precio medio del West Texas Intermediate (WTI) de 60,50 dólares estadounidenses por barril, pero ahora lo ha elevado a 73,50 dólares para el conjunto del ejercicio.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las restricciones al tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz, el crudo ha cotizado muy por encima de esas previsiones y, en los últimos cinco meses, el WTI ha promediado unos 88 dólares por barril.

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El ministro de Finanzas de Alberta, Jason Nixon, advirtió, sin embargo, que el aumento de los ingresos no es un cambio estructural sino un "beneficio extraordinario temporal".

El Gobierno provincial prevé ahora ingresos totales de 86.300 millones de dólares canadienses y un crecimiento económico del 2,3 % en 2026, cinco décimas más de lo calculado inicialmente.

Canadá es uno de los principales productores de petróleo del mundo, aunque la gran mayoría de sus ventas internacionales de crudo se concentran en EE.UU.

El país norteamericano produjo en 2025 una cifra récord de 5,35 millones de barriles diarios de petróleo crudo y productos equivalentes, un 4 % más que el año anterior, según el Regulador de Energía de Canadá (CER, por sus siglas en inglés).

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Alberta concentró el 83,8 % de toda la producción canadiense, impulsada principalmente por los yacimientos de las arenas bituminosas. Canadá exportó ese año unos 4,3 millones de barriles diarios de crudo, de los que el 90,1 %, alrededor de 3,9 millones de barriles diarios, tuvieron como destino Estados Unidos, que obtuvo de Canadá el 63,4 % de todas sus importaciones de petróleo crudo. EFE