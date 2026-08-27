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Carney responde a Trump que el lago Ontario mantendrá su nombre "ahora y siempre"

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Toronto (Canadá), 27 ago (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió este jueves a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de rebautizar en Estados Unidos el lago Ontario como "Lake America" ("lago América") y aseguró que para los canadienses seguirá siendo "ahora y siempre" el lago Ontario.

"Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre", afirmó Carney en un mensaje publicado en X pocas horas después de que Trump firmase una orden ejecutiva para cambiar la denominación utilizada oficialmente por el Gobierno estadounidense. EFE

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