Los checos Karolina Muchová y Jakub Mensik ganan el dobles mixto del US Open

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La pareja formada por los checos Karolína Muchová y Jakub Mensik se han alzado este miércoles con el título del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en el 'súper tie-break' decisivo a la dupla formada por la suiza Belinda Bencic y el italiano Flavio Cobolli.

La pareja checa se llevó el primer set por 6-3, perdió el segundo por 6-1 y luego remontó para ganar el tie-break por 10-6. Anteriormente, Muchová y Mensik habían derrotado anteriormente a Mirra Andreeva y Andrey Rublev por 5-4 (6), 3-5 y 11-9 en la semifinal, mientras que Bencic y Cobolli también necesitaron un tie-break para vencer a Elena Svitolina y Gaël Monfils por 4-5 (7), 4-1, 10-5.

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