Las universidades públicas argentinas vuelven a la huelga por falta de fondos

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Buenos Aires, 27 ago (EFE).- Los sindicatos de docentes y trabajadores de otras áreas de las universidades públicas argentinas iniciaron este jueves otro paro nacional de 48 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Parlamento en 2025, una recomposición salarial y la restitución de fondos para el sistema educativo.

Los representantes de los trabajadores informaron hoy de un acatamiento "casi total" de la huelga, que seguirá este viernes con clases impartidas en la calle para llamar la atención de los transeúntes, movilizaciones y otras actividades de protesta.

La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y otras organizaciones del sector universitario.

El principal reclamo es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso argentino en 2025, que el presidente de Argentina, Javier Milei, vetó y el Parlamento revirtió el veto. Pero el Gobierno de Milei sigue sin acatar pese a que hay hasta medidas cautelares de la Justicia que lo obligan.

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Los sindicatos afirman que el principal impacto del ajuste se registra en los salarios de los trabajadores.

Según un informe elaborado por FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), los salarios del sector universitario acumulan una pérdida real del 23,8 % desde noviembre de 2023, un mes antes de la asunción de Milei en la Presidencia, y deberían aumentar un 31,2 % para recuperar el poder adquisitivo previo al inicio de la actual gestión.

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La protesta de este jueves y viernes se suma a otras medidas de fuerza realizadas por los sindicatos universitarios durante los últimos meses, entre ellas la huelga del pasado 12 de agosto, y la multitudinaria movilización del 12 de mayo en Buenos Aires, replicada en otras ciudades del país, en reclamo al Gobierno de mayores fondos para las universidades públicas, asfixiadas por el ajuste del Ejecutivo y el incumplimiento de la ley de financiamiento de la educación superior. EFE