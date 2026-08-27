La Bolsa de Londres cae un 0,79 % con el índice secundario completamente plano

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Londres, 27 ago (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este jueves con pérdidas de un 0,79 % en una sesión en la que el índice secundario, o FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, cerró completamente plano.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', retrocedió 85,58 puntos, hasta los 10.792,54; mientras que el FTSE 250 se mantuvo prácticamente sin cambios, salvo una casi imperceptible subida de 1,02 puntos, hasta los 24.898,86.

La más perjudicada de la sesión fue la compañía de apuestas en línea Entain, que cedió un 3,66 %, junto con la inmobiliaria Londonmetric Property, que disminuyó un 2,72 % y la minorista de tiendas de ocio y videojuegos Games Workshop Group, que se dejó un 2,55 %.

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Por el contrario, entre las ganadoras en la City londinense estuvieron la multinacional de servicios tecnológicos Computacenter, que escaló un 7,86 %, seguida de la empresa de software financiero The Sage Group, que creció un 3,81 %, y la gestora de la bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que mejoró un 3,36 %. EFE