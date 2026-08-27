La devastadora inundación en Nepal habría estado causada por el colapso de un glaciar, según científicos de EEUU

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La devastadora inundación y deslave registrada el miércoles en el norte de Nepal, cerca de la frontera con China, dejando hasta ahora cerca de 180 muertos y cientos de desaparecidos, según el último balance de las autoridades nepalíes, habría estado causada por "el colapso de un glaciar" río arriba, según ha indicado este jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo ha indicado en un breve comunicado que, si bien en un primer momento informó de que el suceso habría estado causado por un terremoto de magnitud 4,4 en la escala abierta de Richter, "los análisis adicionales de un largo periodo de ondas sísmicas indican que la energía sísmica estuvo generada por un colapso de un glaciar en el flujo de detritos".

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"El USGS ha determinado que el evento sísmico fue un colapso de un glaciar y un flujo de detritos que causó subsiguientes impactos catastróficos río abajo", ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que las imágenes por satélite estudiadas han llevado a la conclusión de que "no tuvo lugar un terremoto" en la zona que pueda estar vinculado con la catástrofe.

La Policía nepalí ha destacado este mismo jueves en un comunicado que hasta ahora se han recuperado 182 cuerpos en siete distritos del país, mientras que la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, citando a las autoridades turísticas de Nepal, ha cifrado en 579 los viajeros desaparecidos en las zonas afectadas, de los cuales 466 son extranjeros y 113 de origen nepalí.

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