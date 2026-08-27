El ex primer ministro de Malasia Ismail Sabri es acusado de supuesta ocultación de bienes

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Kuala Lumpur, 27 ago (EFE).- El ex primer ministro de Malasia Ismail Sabri fue acusado este jueves ante un tribunal de un presunto delito de ocultación de bienes, castigado con hasta cinco años de cárcel en el país, lo que lo convierte en el tercer exdirigente malasio en ser procesado por cargos relacionados con la corrupción en la última década.

Sabri, quien gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2022, se declaró hoy inocente ante un tribunal de primera instancia de Kuala Lumpur y fue puesto en libertad bajo fianza tras depositar 300.000 ringgit (casi 74.500 dólares o unos 64.000 euros), declaró a los medios su abogado defensor, Amer Hamzah Arshad, tras la sesión.

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La acusación liderada por la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) contra Sabri, de 66 años y el primer ministro con el mandato más corto en la historia del país, parte de investigaciones por presunta corrupción y blanqueo de capitales en relación con un programa impulsado por su gobierno.

Como parte de estas pesquisas la MACC solicitó al exlíder una declaración de bienes en enero de 2025 y dos meses después realizó registros en su residencia y pisos asociados a colaboradores de su administración.

Durante los registros se incautaron alrededor de 170 millones de ringgit (unos 42,2 millones de dólares o más de 36,2 millones de euros) en efectivo en diversas divisas y 16 kilos de oro. Estos fondos y bienes no aparecían en la declaración de bienes que presentó en enero.

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De ser declarado culpable, Sabri se enfrenta a una pena de prisión de hasta cinco años y una multa de hasta 100.000 ringgit (24.798 dólares o 21.294 euros).

Sabri, un veterano político que ha ocupado carteras ministeriales como las de Agricultura y Comercio en diversos gobiernos, llegó al poder en 2021, después de que la plataforma Organización Nacional de los Malayos Unidos (UMNO) -que encabezaba- propiciara la caída del ex primer ministro Muhyiddin Yassin al retirarle su confianza.

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El regreso al poder de UMNO, que gobernó durante seis décadas el país hasta que perdió las elecciones en 2018 tras acusaciones de corrupción contra sus principales líderes, solo duró 15 meses: cayó derrotado en los comicios anticipados de 2022, en los que se impuso la formación del actual dirigente, Anwar Ibrahim.

En una inusual coincidencia, este jueves también comparecieron ante la Justicia malasia por casos separados los ex primeros ministros Yassin (2020-2021), acusado de múltiples delitos de corrupción relacionados con programas de estímulo económicos durante la pandemia de covid-19; y Najib Razak (2009-2018), en prisión desde 2022 por varios delitos de corrupción vinculados al desfalco del fondo soberano 1MDB. EFE

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(foto)