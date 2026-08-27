Detenido un tailandés en Sudáfrica acusado de tráfico de huevos de loros protegidos

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Nairobi, 27 ago (EFE).- Un ciudadano tailandés fue detenido en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de Johannesburgo (norte de Sudáfrica) por presuntamente intentar "exportar de manera ilegal" cincuenta huevos de especies de loro protegidas en una incubadora casera que transportaba como equipaje de mano, informó el Gobierno sudafricano.

En un comunicado recogido por medios locales, el Departamento (Ministerio) de Bosques, Pesca y Medio Ambiente detalló de que el arresto se produjo el pasado día 20 y que el detenido tiene 50 años.

"Las investigaciones preliminares indican que los huevos pertenecen a especies de loro incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)", destacó la nota.

La detención tuvo lugar tras otra similar sucedida el pasado 16 de julio cuando otro tailandés de 23 años fue interceptado en el mismo aeropuerto mientras "presuntamente intentaba traficar con 418 huevos de loro ocultos en dos incubadoras caseras".

Las investigaciones en ambos casos continúan. Según la ley sudafricana, este tipo de delitos podrían acarrear multas de hasta 10 millones de rands (cerca de 540.000 euros), una pena de prisión de hasta diez años o ambas sanciones.

"La recolección y el tráfico ilegales de huevos de loro suponen una grave amenaza para las poblaciones de aves silvestres y el bienestar animal", alertó el departamento.

Estos huevos -explicó- suelen trasladarse en dispositivos de incubación improvisados "en condiciones que comprometen significativamente su viabilidad y ponen en peligro el bienestar de los embriones en desarrollo y las crías recién nacidas".

"Estas detenciones ponen de manifiesto la creciente sofisticación de las redes transnacionales de tráfico de vida salvaje y refuerzan la importancia de acciones coordinadas de las fuerzas del orden basadas en información de inteligencia", afirmaron las autoridades.

Varios huevos rescatados eclosionaron con éxito y los polluelos reciben "cuidados veterinarios y zoológicos intensivos".

Los arrestos se efectuaron en una operación liderada por la Inspección de Gestión Ambiental, conocida popularmente como "Escorpiones Verdes" -una unidad del Gobierno especializada en medio ambiente-, junto con varias divisiones de la Policía.

"El éxito de esta operación demuestra la necesidad de un enfoque conjunto para hacer cumplir la legislación ambiental. Las complejas redes criminales que apoyan el tráfico ilegal de vida salvaje solo puedan ser combatidas mediante una defensa coordinada de nuestro patrimonio cultural", aseveró el ministro de la citada cartera, David Maynier. EFE

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