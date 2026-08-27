Android 17 encripta los dominios web con el protocolo Encrypted Client Hello y protege de las estaciones base falsas

27/08/2026 Seguridad en Android POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE

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Google ha incorporado el protocolo Encrypted Client Hello (ECH) en Android 17 para proteger las conexiones, como parte de una actualización que busca reforzar la privacidad y seguridad de la actividad 'online' del usuario.

La compañía tecnológica ha presentado un conjunto de protecciones para Android 17 que refuerzan las conexiones a internet para combatir las campañas de 'phishing', la creación de perfiles tanto del usuario como de su hogar, y los bombarderos de SMS.

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Las nuevas protecciones empiezan con la compatibilidad con el protocolo Encrypted Client Hello (ECH), que resuelve un problema de seguridad que aparece cada vez que se visita una web o se usa una aplicación: el nombre del dominio permanece visible para los operadores de red y los atacantes.

Esta visibilidad ocurre incluso si la conexión está cifrada mediante HTTPS, lo que abre la puerta a la creación de perfiles de usuario, que se utilizan en campañas de 'phishing' y en estafas dirigidas. Y para evitarlo, ECH funciona junto con DNS privado para cifrar el nombre del sitio web que se visita.

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Se trata de una protección que, aunque llegue con Android 17, deben habilitar los desarrolladores en sus aplicaciones para que los usuarios puedan beneficiarse de ella, como informa Google en un comunicado compartido en su blog.

El sistema operativo de Google también cuenta con una nueva protección de red local que evita que las aplicaciones que el usuario tiene instaladas en su móvil accedan a datos como los dispositivos que tiene conectados a la misma red de su hogar.

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Con la protección de red local, las aplicaciones deben solicitar permiso antes de escanear o conectarse a otros dispositivos en la red local. De esta forma, se reduce la posibilidad de que creen perfiles del hogar.

Android 17 también ha habilitado la Transparencia de Certificados (CT) de forma predeterminada, una protección que exige que todos los certificados que verifican que una web o aplicación es segura se registren en un registro público. Con esta medida se evita que los 'hackers' creen certificados falsos para interceptar el tráfico del usuario.

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Por último, Google ha implementado una solución que permite a los operadores de red desactivar la conexión 2G por defecto para sus usuarios. Esa medida impide que, mediante el uso de estaciones base falsas, los 'hackers' puedan desactivar las conexiones 4G o 5G, y con ellas sus protecciones antispam y antiestafas.

Esta medida busca proteger frente a la amenaza que plantean las estaciones base falsas, unos dispositivos portátiles que emiten señales de alta potencia para interrumpir las conexiones y atacar los móviles. Se conocen también como bombarderos de SMS porque facilitan el envío masivo de mensajes de 'phishing' directamente en los dispositivos atacados.

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