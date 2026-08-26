Un sismo de 4,2 sacude la región de Arequipa, en el sur de Perú, sin reportes de daños

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Lima, 26 ago (EFE).- Un sismo de magnitud 4,2 se sintió este miércoles a las 14:29 hora local (19:29 GMT) en la región de Arequipa, en el sur de Perú, sin que se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 42 kilómetros al sur del distrito costero de Chala, que se encuentra a unos 600 kilómetros de Lima, de acuerdo con el reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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El organismo estableció su profundidad a 22 kilómetros bajo la superficie marina y señaló que alcanzó una intensidad leve en Chala.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el temblor no generó el riesgo de un tsunami en el litoral peruano.

A su turno, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) indicó que "fue percibido moderado por la población" y que supervisó las zonas vulnerables sin que se reporte que haya causado daños.

Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80 % de la actividad sísmica mundial, y en julio pasado la región de Junín, vecina de Lima, sufrió una serie de temblores que provocaron la muerte de cinco personas, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.

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El último terremoto devastador en el país se registró en 2007 en la región sureña de Ica, donde un sismo de magnitud 7.9 causó la muerte de unas quinientas personas y millonarias pérdidas materiales. EFE