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La Bolsa de São Paulo se mantiene estable tras un buen dato de la inflación

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São Paulo, 26 ago (EFE).- La Bolsa de São Paulo se mantuvo estable este miércoles, con apenas una leve subida del 0,01 %, tras la publicación de un dato que apunta a la reducción de la inflación en Brasil.

El Ibovespa, índice de referencia del corro brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, terminó la jornada en los 174.586 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció el 0,22 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,150 reales para la compra y 5,151 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La Bolsa reaccionó en tono positivo a la caída del 0,4 % de los precios en la primera quincena de agosto en Brasil, una reducción mayor a la esperada por los analistas y que amplía la posibilidad de un nuevo recorte en las tasas de interés por parte del Banco Central.

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En este contexto, entre los títulos más negociados durante la jornada figuraron los preferentes de la petrolera estatal Petrobras, que avanzaron el 0,12 %.

Por otro lado, las acciones que cerraron la sesión con las mayores subidas fueron las de la empresa educativa Cogna (+2,7 %) y las de la siderúrgica CSN (+3,7 %).

En la otra punta, los papeles que sufrieron las mayores pérdidas fueron los de la petroquímica Braskem (-14,3 %) y los de la distribuidora Senda (-6,5 %).

El volumen negociado en el parqué paulista rondó hoy los 26.470 millones de reales (unos 5.150 millones de dólares ó 4.410 millones de euros), en alrededor de 3,6 millones de operaciones. EFE

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