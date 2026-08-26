EEUU suspende de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados en todas sus oficinas consulares

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El Gobierno de Estados Unidos ha pausado de manera temporal la concesión de citas para solicitar visados "de inmigrante" en todas sus embajadas y consulados, para formar a su personal encargado de este trámite en nuevos trámites para evitar que los solicitantes de este tipo de permisos se conviertan en una "carga pública" para el país norteamericano.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado a Europa Press que "se ajustarán las citas para los servicios de visados, para dar cabida a esta formación en profundidad" puesta en marcha desde principios de agosto.

Se trata de una capacitación que afectará al personal de "todas" las embajadas y consulados estadounidenses en "todo el mundo", ha precisado el portavoz de la cartera diplomática, que sin embargo no ha precisado cuánto durará esa preparación ni, por tanto, la suspensión de las citas.

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El objetivo de la formación es que los funcionarios consulares estén "plenamente capacitados para evaluar a cada solicitante de visado de forma exhaustiva y coherente", después de que el Departamento de Estado haya actualizado las "directrices" para ello.

Las autoridades han asegurado que notificarán a los afectados "siempre que se produzcan cambios" en sus citas para las entrevistas de este tipo de permisos.

Asimismo, han enmarcado la medida en los esfuerzos por hacer un país "más próspero", lo cual pasa por "garantizar que los solicitantes de visado no tengan probabilidades de convertirse en una carga pública, tal y como se define en la legislación y la normativa estadounidenses, ni de depender de las prestaciones públicas de Estados Unidos reservadas a los estadounidenses que cumplan los requisitos y se encuentren en situación de necesidad".

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