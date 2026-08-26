MITECO despliega cinco medios y una brigada para ayudar en la extinción de un incendio en La Rioja

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desplegado cinco medios y una brigada para ayudar en la extinción del incendio de Villoslada de Cameros (La Rioja), según ha señalado el propio Ministerio este miércoles en base a datos de las 16:54. En concreto, tiene desplegados en la zona una Unidad Móvil de Análisis y Planificación, dos aviones TANGO, dos helicópteros LIMA y una brigada helitransportada.

Según los últimos datos suministrados por Transición Ecológica España ha registrado un total de 262.030 hectáreas (ha) afectadas por incendios desde el 1 de enero hasta el 20 de agosto de 2026. España registraba peores cifras de incendios que el año pasado a principios del verano, ya que el 5 de julio ya contabilizaba 50.750 ha quemadas, más del doble que en esa misma fecha de 2025.

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Además, registró uno de los incendios más mortíferos de la historia de España, el de Los Gallardos (Almería), que se saldó en julio con 13 víctimas mortales. A finales de julio los fuegos en Madrid, Ávila y Toledo, que calcinaron más de 77.000 hectáreas.

Sin embargo, a fecha 17 de agosto se contabilizan 254.730 ha consumidas, lo que supone en conjunto menos superficie calcinada que hace un año. En comparación, la oleada de incendios más grave del verano pasado se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19.

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La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha pedido esta semana comparecer el próximo lunes en el Congreso de los Diputados para informar sobre la campaña contra incendios y los mercados energéticos.

Según consta en la petición de comparecencia la ministra quiere "dar cuenta de las actuaciones adoptadas frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas de un Pacto País y en el contexto de la campaña contra los incendios forestales, así como de la actual situación geopolítica y de los mercados energéticos".

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