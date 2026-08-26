Oncoclínicas se dispara en Bolsa tras obligar la CVM brasileña a Centaurus a presentar una oferta de compra

17/07/2009 Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). MADRID ECONOMIA ESPAÑA EUROPA KAZUO OKUBO/EMBRATUR

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La cotización de la empresa brasileña de servicios médicos Oncoclínicas se ha disparado hasta un 28% después de que la Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fallase ayer que la gestora estadounidense Centaurus Capital debe presentar una oferta por su capital social.

De este modo, las acciones de la compañía se negociaban este miércoles a las 19.30 hora peninsular española en los 1,95 reales (0,32 euros), un 11,43% más el martes, al haber retrocedido a medida que avanzaba la sesión desde unos máximos no vistos en cinco meses.

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El organismo regulador ha votado 3-0 a favor de exigir una propuesta formal de compra pese a que el personal técnico de la CVM lo había desaconsejado previamente por cuanto la reestructuración de 2024 involucraba instrumentos financieros de Goldman Sachs y Centaurus no había activado la cláusula de adquisición.

El fondo Josephina III, vinculado a Centaurus, ha manifestado en un comunicado su desacuerdo con la decisión de la CVM tras iniciar la semana pasada un procedimiento de arbitraje en la Bolsa, lugar que considera competente para dirimir el asunto.

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Oncoclínicas se encuentra en apuros económicos y, en este sentido, ya alcanzó un acuerdo extrajudicial con algunos de sus acreedores en julio para reestructurar una deuda de 5.100 millones de reales (849,2 millones de dólares).