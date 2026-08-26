En Chile respaldan derecho al aborto pese a votar por la derecha, refleja estudio

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Santiago de Chile, 26 ago (EFE).- El aborto bajo tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y violación, legalizado en 2017 en Chile, mantiene un apoyo de 69 %, según la divulgación este miércoles de una consulta dentro del Proyecto de Clima Social de la Universidad Diego Portales (UDP).

La encuesta de percepciones reveló que existe un consenso social para este derecho, bajo los límites establecidos, que fue aprobado en el segundo mandato de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y que cumplirá nueve años en septiembre próximo.

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Entre los consultados por el estudio de la UDP, un 60 % se identificó dentro del espectro político de la derecha, por un 86 % de izquierda.

La contextualización de estas cifras fue abordada en un análisis para medios de comunicación, en el encuentro 'Agenda en Perspectiva' de la casa de estudios UDP.

"Lo que nosotros planteamos es la cristalización de una política de Estado en la opinión pública, cuando tú tienes un 70% de apoyo es porque la gran mayoría de la población como que cristalizó la idea de que este es un derecho adquirido", aseguró Claudio Fuentes, profesor de Ciencia Política en la UDP.

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El dato llega luego de la polémica surgida en el país austral tras la propuesta de un proyecto denominado 'Escucha su corazón', impulsado por parlamentarios de ultraderecha, que propone obligar que las mujeres escuchen latidos fetales antes de abortar.

La iniciativa fue presentada en julio pasado por el ultraderechista Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (PR), fundado por el presidente chileno, José Antonio Kast, quien aseguró que su Gobierno no avanzaría en esta discusión.

Al respecto, el estudio reflejó que un 52 % está en desacuerdo con la propuesta que obligaba a que, cuando una mujer solicite abortar, sea informada sobre actividad cardíaca detectable en el feto y se le 'ofrezca' escuchar el latido, y si la mujer rechaza el ofrecimiento el médico deberá negarse a practicar el procedimiento.

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La propuesta generó cuestionamientos, incluso desde partidos de la derecha conservadora, mientras que cientos de mujeres se manifestaron en Santiago y casi 30 ciudades de Chile a principios de agosto.

El 58 % de quienes desaprueban son mujeres, lo cual es interpretado por Fuentes como un indicio de que en Chile existe una brecha de género en opiniones sobre derechos reproductivos y sexuales.

"El cambio de gobierno a uno más conservador tampoco impacta significativamente el cambio de percepciones, es decir, la sociedad se mantiene. ¿Que haya un gobierno más conservador, 'conservaduriza' a la sociedad? y parece ser que no", argumentó Fuentes.

El aborto bajo cualquier circunstancia hasta las 14 semanas, sin embargo, solo obtuvo un 39 % de respaldo.

En una perspectiva regional, la directora de Comunicaciones e Incidencia del Women’s Equality Center, Evy Peña, señaló que "es algo que vemos también en paralelo en distintos países de la región, la opinión pública no cambia radicalmente y de hecho ni de manera significativa cuando entran estos gobiernos afines (derecha) lo podemos ver en la Argentina de Milei o en Estados Unidos".

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"No es casualidad que Kast ni Milei hayan querido meterse con el tema de aborto mientras estaban en campaña presidencial puesto que saben que esto no es algo que les ganaría votos, sino al contrario tendría un costo político", agregó.

El tema, no obstante, permanece más allá de la campaña, según Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, pues "es algo que se silencia, pero luego tenemos que de alguna manera el sector duro, en distintos ámbitos, tiene que levantar porque eso fue parte de su eje "valórico" frente a la reducción de esta agenda".

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En ese sentido, advierten los especialistas, existiría una tendencia a influir mediante decisiones presupuestarias o normativas con respecto al acompañamiento en estos temas aprobados por ley. EFE