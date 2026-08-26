Nicaragua libera 3.321 tortugas paslama en el Pacífico, especie en peligro de extinción

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San José, 25 ago (EFE).- Un total de 3.321 tortuguillos de paslama, una especie en peligro de extinción, fueron liberados desde un refugio de vida silvestre en Nicaragua al océano Pacífico, informaron este martes las autoridades ambientales de ese país centroamericano.

Las tortugas fueron liberadas del refugio 'Río Escalante Chacocente', en el municipios de Santa Teresa, provincia de Carazo, donde nacieron en viveros, hacia las aguas del océano Pacífico, indicó el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (Marena) en una declaración.

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La liberación de esos 3.321 tortuguillos, que forma parte de la campaña 'Juntos y juntas conservamos nuestras tortugas marinas', consiste en trasladarlos a la arena de la playa, a unos metros del mar.

El Ministerio de Ambiente nicaragüense indicó que dicha liberación de las tortugas se dio en el marco de la "segunda arribada" masiva registrada en el año y como parte de los esfuerzos por la conservación de la fauna marina.

Hasta mediados de mayo pasado, un total de 443.208 tortugas de las especies paslama, carey, tora y tortuga verde, que se encuentran en peligro de extinción, habían sido liberadas de los refugios de vida silvestre en Nicaragua con destino al océano Pacífico.

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A las costas de Nicaragua llegan cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen en el mundo: tora, paslama, carey, verde y cabezona, todas ellas protegidas en el marco de la Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, explicó esa cartera.

Después de vivir unos quince años en el océano, las tortugas regresan a anidar a la misma playa donde nacieron, probablemente en luna nueva o luna llena, de ahí que las arribos masivos se pueden predecir, según las autoridades, que cada año emiten un calendario posible de estos fenómenos.

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La comercialización de huevos de paslama está prohibida en Nicaragua por ser una especie en peligro de extinción. Sin embargo, EFE ha constatado que algunos mercados, establecimientos y vendedores ambulantes burlan esa medida. EFE