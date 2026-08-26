Comienza el juicio en Guatemala por el asesinato de un conocido activista hace dos décadas

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Ciudad de Guatemala, 25 ago (EFE).- Un tribunal de Guatemala inició este martes el juicio oral y público contra el presunto autor material del asesinato en diciembre de 2004 del conocido activista a favor de los derechos humanos Florentín Gudiel Ramos, un retraso de más de dos décadas que en 2014 ya había sido criticado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que culpó al Estado guatemalteco por "falta de investigación".

El juicio contra el acusado Selvin Geovani Arana Esquit arrancó en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Santa Lucía Cotzumalguapa (a unos 90 kilómetros al suroeste de la capital guatemalteca) tras casi 22 años de impunidad y bajo la supervisión de resoluciones internacionales tras la condena de la CorteIDH.

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Aquella sentencia de 2014 también había encontrado culpable al Estado guatemalteco por la escasa protección que prestó a Makrina Gudiel, hija del defensor de derechos humanos y también activista.

Este martes, Makrina Gudiel, querellante en el caso, declaró ante los jueces para reconstruir el contexto de persecución que sufrió su padre antes de ser ejecutado a tiros.

"Mi padre dedicó su vida a la pastoral social y a proyectos comunitarios, lo que generó oposición local. El 20 de diciembre de 2004 fue ejecutado por la espalda por dos hombres en bicicleta. Pedimos justicia como medida de reparación para evitar la repetición de estos hechos", declaró Makrina Gudiel durante la audiencia.

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El Ministerio Público y la querellante Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) solicitaron una sentencia condenatoria apelando al control de convencionalidad, por el que se solicita formalmente el respeto en el fallo a los tratados internacionales de derechos humanos.

Por su parte, el abogado de oficio del acusado pidió que el proceso se desarrolle bajo las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia, mientras el imputado optó por abstenerse de declarar.

El tribunal suspendió la audiencia y reprogramó el debate para el próximo 1 de septiembre, cuando continuará la recepción de pruebas antes de que los jueces dicten sentencia.

Florentín Gudiel fue miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) y líder comunitario, se destacó por su lucha por la defensa de los derechos humanos y la realización de acciones en pro del desarrollo de su comunidad, acciones que luego le permitieron recibir un galardón en 2002 como héroe anónimo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, participó el pasado noviembre en un acto público en el que se presentó la Política Pública para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 2025-2035, en cumplimiento a la resolución de la Corte IDH emitida en 2014 por el asesinato de Gudiel.

Arévalo de León advirtió entonces que los defensores de derechos humanos enfrentan en su país "serias" amenazas de agresión por parte "intereses oscuros" que, incluso, están "incrustados" en las instituciones del Estado, y dijo que ese documento busca garantizar una transformación real y duradera para que casos como el de este activista "no se repitan". EFE

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