Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de junio tras dispararse un 10,8%

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El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,8% en junio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.907 préstamos, su mayor cifra en un mes de junio desde 2010, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de junio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los ascensos después de que en mayo experimenta un retroceso del 0,1%, rompiendo una racha de casi dos años de subidas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en junio en el 2,96%, por debajo del 2,98% de mayo. Con el dato del sexto mes del año se acumulan ya 17 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

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El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el sexto mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6% interanual en junio, hasta los 178.365 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 17,5%, hasta superar los 8.188 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 38,3%, se constituyó en junio a tipo variable, mientras que el 61,7% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,07% para las hipotecas de tipo variable y del 2,89% para las de tipo fijo.

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En tasa intermensual (junio sobre mayo), las hipotecas sobre viviendas subieron un 8,8% y el capital prestado aumentó un 10,9%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 2% respecto al mes previo.

En los seis primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7%, con avances del 17,5% en el capital prestado y del 9,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))) ---------------------

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del porcentaje de hipotecas a tipo fijo frente a las de tipo variable en España

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-del-porcentaje-de-hipotecas-a-tipo-fijo-frente-a-las-de-tipo-variable-en-espana/473991fb-42aa-4052-bc1b-1dacbb1f2b13

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