José Eduardo Derbez y Sofía Castro encaran su nueva comedia sin miedo a sus apellidos

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David Álvarez

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- Después de varios años de carrera, a los intérpretes José Eduardo Derbez y Sofía Castro no les pesa ser hijos del reconocido humorista mexicano Eugenio Derbez y la ex primera dama y actriz Angélica Rivera, respectivamente, ni las grandes taquillas que sus personajes y películas acumulan a sus espaldas.

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“Hace unos días hablaba con personas de la industria sobre la responsabilidad que es estar en el top de la taquilla y a la vez cuidar tu carrera para que la gente siga viendo tu trabajo. Hay que escoger muy bien para seguir con estos números y poder superarlos, es pesadito, pero ahí vamos”, explica el actor de 34 años en entrevista con EFE.

Tras los éxitos de cintas como ‘Mesa de regalos’, la segunda película mexicana más taquillera en la década de 2020, Derbez se ha convertido en uno de los mayores rostros del país, capaz de estelarizar la reinvención de la serie cómica ‘Hotel Todo Incluido’ para la plataforma ViX.

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En la serie, Eduardo (Derbez) es un hostelero humilde que tras una mala entrevista es elegido sorprendentemente para ser el gerente de un hotel en México en el que se dará cuenta de que tiene un don especial para cumplir con los deseos de sus huéspedes.

Tras 16 años haciendo drama, para Castro será su primera incursión en la comedia. A sus 29 años y tras haber trabajado en numerosos proyectos con su madre, como ‘Con esa misma mirada’ (2025), no le dan miedo las comparaciones y asume el reto de ser una de las cabezas de cartel de la serie, que se estrena este miércoles en "streaming".

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“Se trata de forjar tu propio nombre, y aunque siempre va a haber comparaciones porque el parecido con mi madre está cañón (fuerte), es el resultado de mucho trabajo tanto mío como de José Eduardo con nuestras carreras artísticas”, defiende risueña la artista.

Si en la vida real Derbez pudiera complacer los deseos y necesidades de los mexicanos como su personaje Eduardo, lo primero que haría es que sus compatriotas “fueran felices” y que tuvieran “mucha salud”, aunque le cuesta decidirse por una sola cosa en un país en el que hay “mucho por mejorar”.

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“Iría por la ciudad arreglando la calle, un bache por aquí, otro por allá, la tienda de la señora que está medio tumbada”, enumera el actor sobre aquello que solucionaría de su país si contara con una varita mágica.

En un país tan servicial como México, a Derbez y Castro les toca representar, desde el humor, las complicaciones que hay detrás de un servicio tan exigente como el de la hostelería mexicana, tan solo poco más de un mes después de que el país fuera uno de los anfitriones de la Copa del Mundo de Fútbol.

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“Me siento muy orgullosa de ser mexicana y siento mucho orgullo por mi país y por lo que representa México, esta serie lo va a hacer notar como se notó en el Mundial. México es mucho más allá de las noticias negativas que salen alrededor del mundo, es un país muy fregón y muy chingón”, sentencia Castro.

En cualquier Caso, los dos artistas creen que ‘Hotel Todo Incluido’ es la oportunidad perfecta para que el mexicano se sienta identificado y que el resto del mundo que la vea observe cómo son capaces de trabajar en cualquier tipo de situación, y además levantar más de una risa. EFE

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(foto)