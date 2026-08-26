Grupos piden a tribunal bloquear norma del Servicio Postal de EEUU sobre voto por correo

Guardar

Nueva York, 26 ago (EFE). - Un grupo de organizaciones de derechos civiles pidieron este miércoles a una corte federal en Massachusetts una orden de emergencia que impida que el Servicio Postal de EE.UU. (USPS) implemente su nueva norma del voto por correo para las elecciones de noviembre.

Las demandantes incluyen a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLUE), el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, el Fondo de Defensa Legal, Asian Americans Advancing Justice y LatinoJustice.

PUBLICIDAD

La acción legal amplía una demanda que ya presentaron en mayo contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo e incluye alegaciones contra la nueva norma de USPS.

Las organizaciones argumentan que la nueva norma del USPS, emitida el pasado viernes, viola la separación de poderes de la Constitución, que otorga a los estados y al Congreso la responsabilidad de las normas de administración electoral y no al Servicio Postal ni al presidente.

PUBLICIDAD

Afirman también que la nueva norma viola varias de las leyes que rigen el funcionamiento del propio USPS y la Ley de Privacidad de 1974 al exigir la recopilación y difusión masiva de datos personales de millones de estadounidenses sin el debido aviso público ni el periodo de comentarios requeridos legalmente.

Todas esas violaciones, aseguran, están causando un "daño irreparable" a las organizaciones demandantes, a sus miembros y a los votantes a quienes representan.

"El daño es particularmente grave ya que faltan menos de 70 días para las elecciones de mitad de mandato de noviembre, razón por la cual las organizaciones demandantes solicitan medidas cautelares de emergencia", indican en un comunicado.

La regulación emitida el viernes requiere que los estados registren a todos los votantes elegibles para votar por correo, para que el servicio de correo nacional compile listas específicas de votantes para cada estado.

La norma también establece nuevos requisitos de diseño para los sobres de las boletas de voto por correo aprobadas por USPS.

Además, el correo nacional estableció que no entregará boletas a los electores que no estén en las listas generadas, ni boletas en sobres que no cumplan con los nuevos estándares de la norma.

La regulación es consonante con la orden ejecutiva de firmada por Trump en marzo, que fue bloqueada por un tribunal federal, lo que fue impugnado en el Tribunal Supremo.EFE