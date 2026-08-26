Denuncian la detención arbitraria de una abogada opositora en Nicaragua

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San José, 26 ago (EFE).- La abogada opositora nicaragüense Thelma Montenegro fue detenida de forma arbitraria en Nicaragua tras acudir a una delegación policial para renovar su licencia de conducir, denunciaron este miércoles la ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y la Asociación Madres de Abril.

"Thelma ha sido una ciudadana que desde los últimos años ha denunciando la persecución feroz, la criminalización y crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus familiares", dijo el activista nicaragüense desnacionalizado Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo, en un audio enviado a los medios.

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Según el activista, cuatro familiares de la abogada opositora "han sido privados de la vida" y otros tres han sido privados "arbitrariamente de su libertad y posteriormente desnacionalizados y desterrados de Nicaragua".

"La familia Montenegro ha sido una de las familias que más ha sufrido la persecución sistemática por parte de la dictadura Ortega Murillo", afirmó.

Montenegro es hermana de Oliver y Edgard Montenegro y viuda de Francisco Blandón, "quienes fueron asesinados presuntamente por paramilitares afines al régimen" de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el municipio El Cuá (norte), en 2019, señaló, por su lado Asociación Madres de Abril, a la que pertenece la detenida.

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"Thelma ha exigido procesos de verdad y justicia por sus familiares", explicó.

Otros miembros de su familia (Dorlin y Oliver Montenegro) estuvieron encarcelados de 2020 a 2023, y posteriormente desnacionalizados, desterrados y tildados de traidores a la patria, añadió la Asociación.

De acuerdo con las organizaciones, la abogada fue detenida inicialmente el miércoles 19 de agosto cuando se presentó para realizar un trámite de renovación de su licencia. Permaneció detenida en la Jefatura Policial de la ciudad de Pantasma (norte) hasta la tarde del sábado 22 de agosto, cuando fue liberada.

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Al día siguiente, una patrulla policial volvió a llegar para llevársela. Tras la insistencia y la búsqueda de información por parte de sus familiares, el 25 de agosto se les informó que Montenegro había sido trasladada a Managua.

"Esta nueva detención constituye un grave motivo de preocupación y se produce en un contexto de persecución, hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas y personas vinculadas a la demanda de verdad y justicia en Nicaragua", anotó la Asociación.

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Ambas organizaciones exigieron la liberación inmediata e incondicional de la abogada opositora, información clara y oficial sobre su situación jurídica y su paradero, el respeto irrestricto a su integridad física y psicológica, y el cese de las detenciones arbitrarias, del hostigamiento y de la persecución contra quienes defienden la memoria, la verdad y la justicia.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

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Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria". EFE