El Kremlin confirma la visita del director de la CIA a Rusia, pero niega reunión con Putin

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Moscú, 26 ago (EFE).- El Kremlin confirmó este miércoles la visita sorpresa a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, pero afirmó que el funcionario estadounidense no fue recibido por el mandatario ruso, Vladímir Putin, mientras circulan rumores sobre un posible intercambio de prisioneros.

"No hubo una reunión con el presidente", declaró escuetamente el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, al canal ruso RTVI.

Anteriormente, el representante del Kremlin comentó a The Washington Post que esta visita estaba vinculada a "contactos entre los servicios de inteligencia", sin dar más detalles.

La víspera, Peskov aseveró a la prensa no tener información sobre la llegada del avión militar de Estados Unidos a Rusia.

Según canales de Telegram rusos, el director de la CIA, quien estuvo implicado en el pasado en intercambios de prisioneros entre ambos países, llegó a Moscú para otra misión similar, que estaría relacionada con la liberación del estadounidense Charles Zimmerman.

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El veterano de la Marina estadounidense, de 58 años, fue condenado en enero pasado a cinco años de cárcel en Rusia por tenencia y tráfico ilegal de armas.

De acuerdo con la prensa, el estadounidense viajó a Rusia para conocer en persona a una chica con la que había hablado por internet, y fue detenido cuando su yate atracó en el puerto de Sochi con un rifle a bordo.

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Los medios rusos señalan que Putin habría firmado estos días dos decretos secretos, uno de los cuales podría estar relacionado con el indulto de Zimmerman.

La visita a Moscú de Ratcliffe, que fue director de Inteligencia Nacional durante el primer mandato del presidente, Donald Trump, fue confirmada a CBS News y Axios por fuentes anónimas y se produjo en un momento en que permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania impulsadas por EE.UU.

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Algunos medios occidentales relacionaron la visita con supuestos planes de Moscú de anunciar una nueva movilización de hombres para apoyar la ofensiva en Ucrania, algo que ha sido negado por las autoridades rusas, o para advertir al Kremlin de que no ataque ninguno de los objetivos británicos que suministran armamento a Ucrania.

Se trata de la primera visita de un director de la CIA a Rusia en casi un lustro. Su antecesor, William Burns, viajó a Moscú en noviembre de 2021, apenas unos meses antes de la intervención militar rusa en Ucrania.

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