EEUU deporta a Venezuela a exmilitar acusado de tortura durante el gobierno de Maduro

Guardar

Miami (EE.UU.), 26 ago (EFE). Estados Unidos deportó a Venezuela a Rafael José Quero Silva, un excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acusado de participar en la detención y tortura de decenas de opositores políticos durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Quero Silva, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en febrero de 2025 en el sur de Florida, fue militar durante el gobierno de Maduro, arrestado por Estados Unidos en enero pasado y quien enfrenta cargos de narcotráfico en una corte de Nueva York.

PUBLICIDAD

El venezolano había ingresado a Estados Unidos en junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami, pero no salió del país conforme a las condiciones de su admisión, según un comunicado de ICE.

Antes de llegar a Estados Unidos, detalla la nota de prensa, Quero Silva comandó un destacamento de la GNB en Barquisimeto, donde estuvo involucrado y tenía conocimiento del uso excesivo de la fuerza, las detenciones y las torturas de manifestantes contrarios a Maduro.

PUBLICIDAD

Informes citados por ICE señalan que en 2013 Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos.

Durante su detención, los opositores fueron sometidos a descargas eléctricas, golpes con bastones y botellas de agua congeladas, amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual, agrega el comunicado.

ICE señaló que desde 2003 ha detenido a más de 520 personas por violaciones de derechos humanos bajo distintas leyes penales y migratorias y ha obtenido órdenes de deportación y expulsado del país a 1.178 presuntos violadores de derechos humanos y crímenes de guerra.

PUBLICIDAD

Además, ha facilitado la salida de otros 208 y emitido más de 80.000 alertas sobre posibles responsables de abusos contra los derechos humanos. EFE